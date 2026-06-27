La piattaforma social-liberale all'interno del PS svizzero continuerà a esistere. Lo hanno deciso oggi i membri dell'organizzazione durante la loro assemblea a Berna.

Il consigliere agli Stati del Canton Zurigo Daniel Jositsch aveva deciso di lasciare la presidenza della piattaforma social-liberale del PS dopo la sua uscita dal partito.

Una proposta di scioglimento è stata respinta all'unanimità, ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS, il vicepresidente della piattaforma social-liberale, Simon Jacob. È stata invece approvata una proposta secondo cui la piattaforma riformista del PS dovrebbe tornare a essere più attiva.

Per quanto riguarda chi succederà a Daniel Jositsch quale presidente della piattaforma, i membri non hanno ancora preso una decisione, ha precisato Jacob. Il consigliere agli Stati del Canton Zurigo aveva deciso di lasciare l'incarico dopo la sua uscita dal partito.

Il comitato direttivo cercherà ora una nuova presidenza, ha aggiunto Jacob. Fino ad allora, sarà lui stesso, in qualità di vicepresidente, ad assumere i compiti dirigenziali. Inoltre, il comitato ha ricevuto il mandato di elaborare una strategia su come tornare a essere più attivo nella politica interna.

Durante l'assemblea odierna è stato inoltre eletto nel comitato direttivo, tra gli altri, l'ex diplomatico ed ex consigliere nazionale Tim Guldimann. Dal canto suo, Simon Jacob è presidente della sezione socialista di Zumikon (ZH) e assistente legale.