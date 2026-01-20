  1. Clienti privati
Ecco perché Il PS vuole che la Svizzera ufficiale si ritiri da X

SDA

20.1.2026 - 09:14

La piattaforma X, secondo i socialisti, non ha più niente a che vedere con un normale social.
La piattaforma X, secondo i socialisti, non ha più niente a che vedere con un normale social.
Keystone

Le autorità ufficiali della Svizzera non dovrebbero essere presenti sul social X.

Keystone-SDA

20.01.2026, 09:14

20.01.2026, 09:29

È quanto chiede il PS – secondo la trasmissione «Heute Morgen» della SRF – in una lettera al presidente della Confederazione Guy Parmelin, al Cancelliere Viktor Rossi e ai presidenti di Consiglio nazionale e degli Stati.

I socialisti domandano il ritiro totale della Svizzera ufficiale dalla piattaforma. «Oggi è un covo di estremismo di destra, di umiliazioni, ed è anche diventato un luogo in cui la pedocriminalità è del tutto normale», ha detto il co-presidente Cédric Wermuth questa mattina nel corso della trasmissione.

Chi rimane attivo su quel social si rende quindi complice, ha proseguito Wermuth. «Non ha più niente a che vedere con una normale rete sociale, è diventato davvero pericoloso per la collettività». Per questo Consiglio federale e Parlamento dovrebbero rinunciare alla piattaforma del miliardario Elon Musk. Anche il consigliere nazionale Gerhard Andrey (Verdi/FR) si è espresso in maniera critica sull'utilizzo di X.

Diversa la posizione dei borghesi: «Personalmente penso che non sia compito dei pariti dire all'Amministrazione federale tramite quali mezzi comunicare», ha detto la co-presidente del PLR Susanne Vincenz-Stauffacher. Secondo il presidente del Centro Philipp Bregy, è sbagliato ritirarsi dalla comunicazione e lasciare così il campo ad altri.

