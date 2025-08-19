  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Svizzera Esplodono i costi della Psicoterapia dopo la riforma

SDA

19.8.2025 - 16:00

Tra il 2021 e il 2024 le spese sono passate dai 528 milioni di franchi dell'ultimo anno del modello della delega, a 922 milioni di franchi. Ciò corrisponde ad un aumento dei costi medio del 20,4% all'anno. (Foto simbolica)
Tra il 2021 e il 2024 le spese sono passate dai 528 milioni di franchi dell'ultimo anno del modello della delega, a 922 milioni di franchi. Ciò corrisponde ad un aumento dei costi medio del 20,4% all'anno. (Foto simbolica)
Keystone

Il nuovo disciplinamento volto a facilitare l'accesso alle prestazioni psicoterapeutiche – entrato in vigore nel 2022 – ha generato costi supplementari pari a 131 milioni di franchi annui a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS).

Keystone-SDA

19.08.2025, 16:00

19.08.2025, 16:11

Lo ha reso noto oggi in un comunicato l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), secondo cui i costi per la psicoterapia sostenuti dalle casse malati tra il 2021 e il 2024 sono lievitati di 394 milioni di franchi, passando dai 528 milioni dell'ultimo anno prima della riforma a 922 milioni (ovvero un aumento medio del 20,4% all'anno).

Dal 1° luglio 2022, in presenza di una prescrizione medica, agli psicoterapeuti è concesso esercitare a titolo indipendente, per conto proprio e a carico dell'AOMS. In precedenza, le loro prestazioni erano invece rimunerate soltanto se fornite sotto la sorveglianza di un medico (cosiddetto modello della delega).

Prima della riforma le prestazioni degli psicologi terapeuti venivano coperte dalle assicurazioni complementari o semplicemente pagate di tasca propria dai pazienti. Questo cambiamene all'interno sistema sanitario è stato deciso al fine di migliorare l'accesso alle prestazioni psicoterapeutiche e assicurare le cure adeguate, ricorda la nota.

L'UFSP ha ora costatato – basandosi su dati di fatturazione che si estendono sull'arco di un intero decennio (dal 2014 al 2024) – che la progressione dei costi è stata particolarmente marcata proprio tra il 2022 e il 2023, anno in cui il modello della delega ha completamente sostituito il modello della prescrizione. E ancora, nell'anno di «transazione» le spese sono aumentate di 217 milioni di franchi.

Diverse cause

Secondo l'UFSP, l'aumento dei costi è riconducibile a più fattori. Da un lato, le tariffe per l'esercizio a titolo indipendente della psicoterapia praticata da professionisti prescritta da un medico sono circa il 16% più elevate di quelle applicate secondo il precedente modello della delega.

Dall'altro, non esiste ancora una convenzione tariffale concordata dai partner e valida per tutta la Svizzera. Proprio per quest'ultimo motivo continuano ad essere applicate tariffe provvisorie stabilite su base cantonale. Circa un terzo dell'aumento dei costi è legato a questa differenza tariffale.

Ulteriori fattori da considerare sono inoltre un maggiore ricorso alle prestazioni psicoterapeutiche a lungo termine come pure la crescita demografica, precisa l'UST.

I più letti

William e Kate si trasferiscono in una nuova casa, i vicini costretti ad andarsene
Harry ricorda il principe Filippo in un'emozionante lettera
La toccante storia della leggenda del surf: «I miei figli erano diventati degli estranei»
Gli hobby bizzarri delle star: scopri le passioni di Johnny Depp, Brad Pitt e molti altri
Il principe Andrea sbotta anche contro gli operai del Great Park: «Che diavolo state facendo?!»

Altre notizie

Incidenti in montagna. Obvaldo: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

Incidenti in montagnaObvaldo: cade in un crepaccio e muore sul Titlis

Sport estremi. Si schianta con tuta alare ai piedi dell'Eiger, muore 58enne americano

Sport estremiSi schianta con tuta alare ai piedi dell'Eiger, muore 58enne americano

Guerra. Cassis: «Prontissimi a ospitare l'incontro tra Putin e Zelensky a Ginevra»

GuerraCassis: «Prontissimi a ospitare l'incontro tra Putin e Zelensky a Ginevra»