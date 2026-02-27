Per combattere l'ondata di caldo, molte persone si recano in riva a fiumi e laghi, come qui a Neuchâtel.
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Dovrebbe concludersi lunedì l'ondata di caldo in Svizzera, almeno a nord delle Alpi e in Vallese. A sud invece dovrebbe probabilmente protrarsi fino alla metà della prossima settimana.
Per oggi, domenica, intanto, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mantiene i livelli di pericolo canicola 4 (forte) e 3 (marcato) in diverse regioni della Svizzera.
Secondo MeteoSvizzera, l'area di alta pressione che da giorni determina le condizioni meteorologiche e che ha causato temperature da record un po' in tutto il Paese sposterà il proprio centro verso l'Europa orientale.
Di conseguenza, aria progressivamente più umida e temporali raggiungeranno la regione alpina.
Nella notte tra domenica e lunedì, le temperature sul versante nord delle Alpi scenderanno a 18-21 gradi, mentre sul versante sud delle Alpi si attesteranno tra 19 e 24 gradi.
Durante la giornata di lunedì al nord sono previste temperature comprese tra 27 e 31 gradi.
Al sud, tuttavia, la fase di caldo intenso si protrarrà almeno fino a metà della prossima settimana, soprattutto nelle aree urbane.
Come scrive MeteoSvizzera su Twitter, in Svizzera 19 stazioni di misurazione hanno registrato temperature record.
Heute Samstag fielen die Tagesmaxima-Rekorde reihenweise! An 19 Stationen wurden neue Höchstwerte gemessen! #Hitze pic.twitter.com/c524ijrhad— MeteoSchweiz (@meteoschweiz) June 27, 2026
Ad esempio, la colonnina di mercurio ha in particolare raggiunto i 39 gradi a Basilea/Binningen, nonché a Beznau (AG), ma anche a Delémont (38,2) e Neuchâtel (38,1) sono stati realizzati record assoluti.
Pure a Zurigo, tre stazioni di misurazione hanno superato il precedente record: Zurigo/Kloten (37,8), Zurigo/Affoltern e Zurigo/Fluntern (37,1). Anche a Visp (VS), Fahy (JU) e Chaumont (NE) sono stati registrati nuovi massimi, rispettivamente con 36,8, 36,7 e 31,6.
La temperatura di 39 gradi misurata a Beznau e a Basilea costituisce un nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno.