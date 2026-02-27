Per oggi, domenica, intanto, l'Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) mantiene i livelli di pericolo canicola 4 (forte) e 3 (marcato) in diverse regioni della Svizzera.

Secondo MeteoSvizzera, l'area di alta pressione che da giorni determina le condizioni meteorologiche e che ha causato temperature da record un po' in tutto il Paese sposterà il proprio centro verso l'Europa orientale.

Di conseguenza, aria progressivamente più umida e temporali raggiungeranno la regione alpina.

Al sud il caldo non darà tregua così a breve

Nella notte tra domenica e lunedì, le temperature sul versante nord delle Alpi scenderanno a 18-21 gradi, mentre sul versante sud delle Alpi si attesteranno tra 19 e 24 gradi.

Durante la giornata di lunedì al nord sono previste temperature comprese tra 27 e 31 gradi.

Al sud, tuttavia, la fase di caldo intenso si protrarrà almeno fino a metà della prossima settimana, soprattutto nelle aree urbane.

MeteoSvizzera segnala una raffica di record

Come scrive MeteoSvizzera su Twitter, in Svizzera 19 stazioni di misurazione hanno registrato temperature record.

Heute Samstag fielen die Tagesmaxima-Rekorde reihenweise! An 19 Stationen wurden neue Höchstwerte gemessen! #Hitze pic.twitter.com/c524ijrhad — MeteoSchweiz (@meteoschweiz) June 27, 2026

Ad esempio, la colonnina di mercurio ha in particolare raggiunto i 39 gradi a Basilea/Binningen, nonché a Beznau (AG), ma anche a Delémont (38,2) e Neuchâtel (38,1) sono stati realizzati record assoluti.

Pure a Zurigo, tre stazioni di misurazione hanno superato il precedente record: Zurigo/Kloten (37,8), Zurigo/Affoltern e Zurigo/Fluntern (37,1). Anche a Visp (VS), Fahy (JU) e Chaumont (NE) sono stati registrati nuovi massimi, rispettivamente con 36,8, 36,7 e 31,6.

La temperatura di 39 gradi misurata a Beznau e a Basilea costituisce un nuovo record nazionale di caldo per il mese di giugno.