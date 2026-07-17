«Krrrtschhh ... piiiep ... krrrkrrr ...». Questo suono ha aperto le porte a Internet nel 1996. Quando, 30 anni fa, il precursore di blue News è andato online, la rivoluzione digitale era ancora agli albori. Un viaggio a ritroso in un mondo che oggi appare incredibilmente estraneo.

30 anni di blue News Quando Google non esisteva ancora e Roger Federer era un adolescente

Hai fretta? blue News riassume per te Ti ricordi il rumore di un modem? Quando Internet emetteva ancora quei suoni striduli, i cellulari avevano l’antenna e per vedere un film si andava in videoteca.

Benvenuto in un mondo di appena 30 anni fa, che oggi sembra incredibilmente lontano.

Roger Federer è un adolescente, Apple è un’azienda in difficoltà. Michael Schumacher debutta con la Ferrari, la principessa Diana è ancora viva e nessuno immagina le storie che scriveranno i decenni successivi.

Da Adolf Ogi alle Spice Girls: politica, cultura pop, sport e scandali. Il 1996 è un anno ricco di personaggi, tendenze e notizie che ancora oggi molti ricordano. Riepilogo creato con

Lunedì 16 settembre 1996.

La maggior parte degli svizzeri non possiede ancora un cellulare. Google non esiste. Chi vuole sapere qualcosa lo chiede ad altre persone o fa ricerche in biblioteca. Le vacanze si prenotano nelle agenzie di viaggi.

Il 1996 oggi sembra appartenere a un altro mondo. Internet esiste già, è vero, ma per la maggior parte delle persone rimane costoso, complicato e lontano dalla vita quotidiana.

Ma quel lunedì le cose cambiano: grazie a «The Blue Window», centinaia di migliaia di persone in Svizzera ottengono un accesso semplice al World Wide Web e, con esso, a un mondo che all’epoca era ancora in gran parte sconosciuto.

All’epoca era del tutto normale, oggi sembra quasi incredibile

Ti ricordi ancora il ronzio del modem? I tuoi primi passi su Internet?

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Oppure fai parte di quella generazione che oggi chiede ai propri genitori: «Papà, avevate già il telefono?».

Per molti svizzeri, il 16 settembre 1996 segna l'inizio di una nuova era: quella del primo indirizzo e-mail della loro vita.

«The Blue Window» diventerà in seguito Bluewin e infine blue News.

A distanza di 30 anni, blue News festeggia il suo compleanno. Ma com’era il mondo quando tutto ebbe inizio?

Benvenuti nel 1996.

blue News è online, Google non esiste

Quando «The Blue Window», il precursore di blue News, viene lanciato, Internet è ancora agli albori.

Google, Facebook e YouTube non esistono. Chi cerca qualcosa, naviga tra le directory di Yahoo o digita manualmente gli indirizzi web. Chi vuole trovare un sito web ha bisogno dell’indirizzo… o di molta pazienza.

Home page di Bluewin degli anni '90. blue News

Chi ha un cellulare, lo fa vedere

Nel 1996 non tutti, anzi, ben pochi, portavano con sé un cellulare. Gli apparecchi erano costosi e ingombranti.

Chi poteva telefonare mentre era in giro era considerato alla moda e benestante. Molti altri, invece, portavano con sé delle monete per le cabine telefoniche, in caso di emergenza.

Costa oltre 2200 franchi, pesa quasi 400 grammi ed è dotato di e-mail, fax e accesso a Internet. Il Nokia 9000 Communicator sembra uno smartphone che è stato lanciato sul mercato per sbaglio con dieci anni di anticipo. KEYSTONE

A 18 anni ci si ritrova improvvisamente adulti

Dal 1° gennaio 1996 vale quanto segue: due compleanni in meno da aspettare. Gli svizzeri raggiungono ora la maggiore età già a 18 anni.

Votare, eleggere, firmare contratti? Improvvisamente tutto è possibile con due anni di anticipo.

Adolf Ogi è la rockstar del Consiglio federale

Il presidente dell’UDC Ueli Maurer, Christoph Blocher e il consigliere federale Adolf Ogi nel 1996 durante un evento del partito. Raramente in una foto si sono riuniti così tanti titoli che avrebbero poi fatto scalpore – e così tanti riccioli sulla testa di Maurer. KEYSTONE

Quando Adolf Ogi parla, la Svizzera lo ascolta. La sua vicinanza alla gente, il suo umorismo e le sue frasi a effetto lo rendono probabilmente il politico più popolare del Paese.

Il suo leggendario «Regna la gioia!» lo pronuncia nel 1992 durante una diretta con il primo astronauta svizzero Claude Nicollier nello spazio.

Quattro anni dopo, l’intero Paese conosce quella frase e Ogi è ormai da tempo un personaggio di culto.

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Roger chi? Federer è ancora un adolescente

Roger Federer, ragazzo di Basilea Campagna, ha 15 anni e, da junior, passa da un torneo all’altro. Nessuno immagina che diventerà il più grande sportivo svizzero dell’era moderna.

Il dominatore dello sci Marco Odermatt, tra l’altro, nascerà solo nel 1997.

Roger Federer in azione alla World Youth Cup di Zurigo, foto scattata il 12 settembre 1996. KEYSTONE

L'uomo di cui presto tutti parleranno

Già nel 1996 Christoph Blocher fa notizia. L’UDC è sul punto di compiere la sua grande ascesa e la sua entrata nel Consiglio federale deve ancora avvenire.

Quasi 30 anni dopo, Blocher non ricopre più la carica, ma continua a essere protagonista dei dibattiti.

Christoph Blocher con i pezzi grossi dell’UDC al congresso del partito del 1996 a Holziken. Quasi nessuna immagine illustra meglio quanto la politica svizzera apparisse a volte diversa all’epoca. KEYSTONE

Un 21enne conquista il Palazzo federale

All’epoca era un giovane politico dai capelli arruffati, poi è diventato presidente dell’UDC: oggi ha lasciato la scena politica nazionale e si dedica nuovamente principalmente alla sua fattoria nel Toggenburg. KEYSTONE

Lo riconosci? Nel 1996, un neoeletto consigliere nazionale 21enne del Toggenburg esplora il suo nuovo regno nel Palazzo federale.

Chi avrebbe mai immaginato allora che, anni dopo, sarebbe stato alla guida dell’UDC? Per chi ancora se lo stesse chiedendo: si tratta di Toni Brunner.

La Svizzera conta solo 7 milioni di abitanti

Oggi sono più di nove milioni. Nel giro di una sola generazione, la Svizzera è cresciuta di oltre due cantoni di Zurigo.

Già nel 1996 si discuteva di crescita e immigrazione. Una Svizzera con dieci milioni di abitanti? All’epoca, per molti questa idea sembrava addirittura assurda.

La Swissair è considerata intoccabile

Un aereo della Swissair davanti alla torre di controllo dell'aeroporto di Ginevra-Cointrin (foto d'archivio del 1996). KEYSTONE

Chi nel 1996 vola con Swissair, vola con una delle compagnie aeree più prestigiose al mondo. È infatti considerata un fiore all’occhiello della Svizzera: affidabile, redditizia e indistruttibile.

Quasi nessuno immagina che, solo cinque anni dopo, Swissair resterà a terra.

Il 2 ottobre 2001, a causa della mancanza di fondi, le luci si spengono: il cosiddetto giorno del «grounding» diventa uno dei più grandi shock economici della storia svizzera.

Anche nel 1996 la neve era già assente

Una foto scattata a Savognin mostra pendii marroni e neve artificiale. Il dibattito sul clima è ancora agli albori, ma i cannoni da neve sono già in funzione.

Il comprensorio sciistico di Savognin nell’Oberhalbstein, nei Grigioni, nel gennaio 1996. (KEYSTONE/Arno Balzarini) KEYSTONE

Peter «Cool Man» Steiner diventa una pop star

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Un «Alpöhi» grigionese diventa famoso in tutta Europa grazie a una pubblicità della Milka.

«It's cool, man!» diventa il tormentone di una generazione. Oggi sarebbe un po’ come se un nonno di montagna scalasse le classifiche con un successo su TikTok.

Harry Hasler canta la canzone «Saletti»

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Il musicista di Wallisellen ha sfornato una hit che molti svizzeri sanno ancora canticchiare oggi. Un piccolo pezzo di nostalgia svizzera.

I «Take That» si sciolgono e i cuori delle adolescenti si spezzano

Quando i «Take That» annunciano lo scioglimento della band, tra molti fan si scatena il panico. Robbie Williams se n’è già andato.

Nel 1996 quasi nessuno immagina che proprio lui, tra tutti, diventerà in seguito la star più famosa di tutte.

Robbie Williams ha di che ridere: quando questa foto è stata scattata nel 1996, aveva già lasciato i Take That. I suoi più grandi successi dovevano ancora arrivare. imago stock&people

Cinque ragazze britanniche spiegano al mondo il «Girl Power»

Nel 1996 le Spice Girls sono ovunque. «Wannabe» passa in continuazione alla radio. E chi all’epoca non aveva una Spice Girl preferita era una minoranza.

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La Macarena fa il suo ingresso in ogni festa di paese

Matrimonio, gita scolastica o festa di paese: nel 1996 nessuno poteva ignorare la Macarena. E diciamoci la verità: molti ne ricordano ancora oggi i movimenti.

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Melanie Winiger è stata eletta Miss Svizzera

A 17 anni vince la corona e dà il via a una carriera che continua ancora oggi.

All’epoca, l’elezione di Miss Svizzera era un evento televisivo nazionale. Oggi, per molti i concorsi di bellezza sembrano piuttosto un retaggio di un’altra epoca.

Miss Svizzera Melanie Winiger e «Cool Man» Peter Steiner nel 1997 in occasione dell’inaugurazione di una pista a Frutigen. È difficile che una singola foto riesca a racchiudere meglio l’atmosfera degli anni Novanta. KEYSTONE

Allo zoo per bambini nuotano ancora i delfini

In questa foto scattata nel 1997, il direttore dello zoo per bambini Ueli Eggenberger posa davanti al delfinario di Rapperswil. Ai delfini seguiranno in seguito i leoni marini: oggi l’ex vasca per gli spettacoli è diventata una sala per eventi chiamata «Zauberhut». KEYSTONE/Peter Lauth

Blatten si erge intatta nella valle del Lötschental

Blatten nel Lötschental, marzo 1996: questo villaggio di montagna vallesano giace tranquillo e intatto in mezzo alle montagne. Quasi tre decenni dopo, questa immagine del paese diventa un documento storico. Keystone

Oggi Blatten è stata rasa al suolo.

A un anno dalla frana, solo alcune case spuntano ancora dal lago di recente formazione. Nel 2025 il crollo del ghiacciaio del Birch seppellisce circa il 90 per cento di Blatten sotto milioni di tonnellate di roccia, ghiaccio e detriti. KEYSTONE

L'Europa ha paura dell'arrosto della domenica

La «mucca pazza» fa il giro del mondo. Nel 1996 la BSE fa scalpore, seminando incertezza e provocando una perdita di fiducia senza precedenti nei confronti della carne bovina.

Milioni di persone si chiedono improvvisamente se la carne debba ancora trovare posto sulle loro tavole.

Nel 1996 Markus Leuenberger, del Centro svizzero per la rabbia di Berna, esamina il cervello di una mucca sospettata di essere affetta da ESB. Associated Press

Donghua Li e Pascal Richard conquistano l'oro olimpico

Ad Atlanta la Svizzera scrive una pagina di storia dello sport. Donghua Li conquista l’oro al cavallo con maniglie, Pascal Richard trionfa nella gara ciclistica.

A finire sui titoli dei giornali è proprio la moglie di Li: quando il principale rivale di lui commette un errore, lei applaude dagli spalti, scatenando così un piccolo scandalo olimpico.

Donghua Li, Esperanza e la medaglia d'oro sovrastano Atlanta e il Georgia Dome (sullo sfondo, a sinistra). KEYSTONE

I Giochi sono inoltre oscurati dall'attentato dinamitardo avvenuto al Centennial Olympic Park.

L'EHC Kloten è il punto di riferimento assoluto

Quattro titoli di campione consecutivi, un record svizzero e l’euforia per l’hockey nella città dell’aeroporto: nel 1996 Kloten è il punto di riferimento assoluto.

Oggi molte cose ricordano un gigante addormentato. Dopo la retrocessione del 2018, il club storico gioca nuovamente nella National League dal 2022, ma non riesce più a eguagliare i fasti degli anni Novanta.

La Germania vince gli Europei grazie al primo «golden gol»

Oliver Bierhoff entra nella storia del calcio. Il «golden gol» finirà per essere dimenticato, ma quel momento rimarrà impresso.

Quel tiro decide tutto: Oliver Bierhoff segna il golden goal contro la Repubblica Ceca allo stadio di Wembley, regalando alla Germania il titolo europeo del 1996. Immagine/APL

Ci sono le star dello sport… e poi c’è Michael Jordan

I Chicago Bulls vincono un titolo dopo l'altro. Jordan non è semplicemente famoso. A metà degli anni '90 è praticamente un marchio mondiale a sé stante.

Michael Jordan nel film «Space Jam» del 1996. La superstar del basket è ormai da tempo molto più di un semplice atleta: è il volto di un’intera generazione. immagini imago/Ronald Grant

Michael Schumacher si lancia nel passaggio alla Ferrari

La Ferrari non è ancora dominante. Ma sta prendendo il via una delle più grandi storie di successo nella storia della Formula 1.

Nel 1996 Michael Schumacher presenta a Maranello la nuova Ferrari F310. All’epoca nessuno immaginava che, pochi anni dopo, il pilota e la scuderia avrebbero dominato la Formula 1. KEYSTONE

Gli alieni fanno saltare in aria la Casa Bianca

«Independence Day» diventa l'evento cinematografico dell'anno e segna la definitiva affermazione di Will Smith, alias «Il principe di Bel-Air».

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Tom Cruise è appeso al soffitto

«Mission: Impossible» debutta e, a distanza di 30 anni, non passa ancora di moda, anzi...

Tom Cruise nei panni di Ethan Hunt in «Mission: Impossible» (1996). La scena in cui l’agente è sospeso a dei cavi diventa una delle immagini cinematografiche più famose degli anni ’90. imago stock&people

Trainspotting, un cinema diverso

Il film radicale di Danny Boyle sulle droghe, con Ewan McGregor, sconvolge ed entusiasma allo stesso tempo. «Scegli la vita. Scegli un lavoro. Scegli una carriera…» è uno dei monologhi cinematografici più iconici di tutti i tempi.

Prima Tom Cruise fluttuava sotto il soffitto, ora Ewan McGregor giace sui binari. Con «Trainspotting», nel 1996 Danny Boyle realizza un film cult ricco di immagini iconiche e dialoghi indimenticabili. imago/Collezione Cinema Publishers

«Friends» trasforma Aniston in una superstar

Sei amici, un divano in un bar e un sacco di intrecci amorosi: a metà degli anni '90 non ci voleva altro per un successo mondiale. «Friends» diventa la serie cult di un’intera generazione.

E chi vuole sapere se Ross e Rachel, interpretata da Jennifer Aniston, si metteranno finalmente insieme, deve aspettare una settimana per vedere la puntata successiva.

Jennifer Aniston e David Schwimmer nei panni di Rachel e Ross in «Friends». La loro storia d’amore altalenante ha tenuto incollati davanti alla TV milioni di telespettatori negli anni ’90. immagini imago/Everett Collection

Il Nintendo 64 non cambia solo le camerette dei bambini

All’improvviso Mario diventa tridimensionale. Per la prima volta, il mondo dei videogiochi sembra un mondo reale, e non solo per i bambini.

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Il Tamagotchi richiede attenzione

Chi dimentica il proprio animale domestico digitale si ritrova nei guai. Milioni di bambini scoprono per la prima volta che anche i pixel possono avere fame.

Nel novembre 1996 il Tamagotchi viene lanciato sul mercato giapponese. Quando, nel maggio 1997, la televisione svizzera parla per la prima volta di questo fenomeno, milioni di bambini sono già conquistati dall’animale domestico digitale. KEYSTONE

La musica proviene dallo scaffale dei CD

Spotify, Apple Music e i podcast esistono solo nelle fantasie più sfrenate sul futuro. Chi vuole ascoltare musica la possiede in formato fisico: su CD, cassetta o - per gli appassionati di tecnologia - su MiniDisc.

Il disco di memoria lanciato da Sony nel 1992 è considerato il futuro della musica, prima che Internet cambiasse tutto.

Il rock svizzero è in piena fioritura

La scena musicale svizzera degli anni Novanta è vivace come raramente lo è stata: Gotthard, Züri West, Patent Ochsner, Stephan Eicher sono gli artisti nazionali che riempiono le sale da concerto e dominano le classifiche.

Kuno Lauener, cantante della band rock bernese «Zueri West», si esibisce durante il loro concerto all’Openair di San Gallo, ripreso il 26 giugno 1996. KEYSTONE

Le videocassette VHS dominano il salotto

Chi vuole vedere un film va al negozio di noleggio dietro l'angolo. È lì che si decide il destino della serata: il blockbuster è ancora disponibile, o è rimasta solo quella commedia romantica che nessuno voleva vedere? E guai a dimenticarsi di riavvolgere il nastro dopo.

Oggi bastano pochi clic su Netflix, Disney+ o Amazon Prime e migliaia di film arrivano immediatamente in salotto.

Apple è sull'orlo del baratro

Apple registra una perdita di circa 1,6 miliardi di dollari ed è un’azienda priva di una strategia chiara. Mentre i PC Windows a basso costo conquistano il mercato mondiale, Apple si perde in una miriade di modelli di computer e nel PDA «Newton».

Quest’ultimo, pur essendo in anticipo sui tempi, si rivela un clamoroso fiasco. Molti esperti ritengono che l’azienda difficilmente riuscirà a superare il passaggio al nuovo millennio.

Il Newton dovrebbe gestire gli appuntamenti, riconoscere gli appunti e memorizzare le informazioni. Ciò che oggi è alla portata di qualsiasi smartphone, nel 1996 era ancora considerato una rivoluzione tecnologica. IMAGO/Shotshop

Oggi Apple è una delle aziende più preziose al mondo e miliardi di persone portano i suoi prodotti in tasca ogni giorno.

Il mondo è stupito da una pecora di nome Dolly

La notizia sembra uscita da un film di fantascienza: i ricercatori riescono a clonare una pecora. Dolly diventa l'animale da allevamento più famoso del mondo e scatena dibattiti sui limiti della scienza.

All'improvviso sorge una domanda che prima si vedeva solo nei film: se si può clonare una pecora, quale sarà il prossimo passo?

Queste due pecore sono geneticamente identiche. Le immagini girate in Scozia mostrano come, a metà degli anni ’90, la clonazione sia passata improvvisamente dalla finzione alla realtà. KEYSTONE

Bill Clinton inizia il suo secondo mandato

L'economia statunitense è in forte espansione, la disoccupazione è in calo e l'America guarda con ottimismo al futuro.

Donald Trump? All'epoca faceva notizia soprattutto come magnate immobiliare e personaggio dei tabloid.

Il 20 gennaio 1997, a Washington, Bill Clinton presta giuramento per il suo secondo mandato come presidente degli Stati Uniti. È ancora all’apice della sua popolarità: la relazione con la stagista Monica Lewinsky, che sconvolgerà la Casa Bianca, verrà alla luce solo all’inizio del 1998. KEYSTONE

Boris Eltsin governa la Russia

Durante la campagna elettorale, Boris Eltsin posa con la sua famiglia. Eltsin vince ancora una volta le elezioni, ma la Russia è già profondamente immersa in turbolenze politiche ed economiche. KEYSTONE

E Vladimir Putin? All’epoca lavorava ancora nell’amministrazione di San Pietroburgo ed era praticamente sconosciuto al di fuori della Russia.

La Svizzera nel mirino dell'opinione pubblica mondiale

Dopo decenni, le banche svizzere si trovano sotto pressione a livello internazionale a causa dei patrimoni non reclamati delle vittime del nazismo.

La questione si trasforma in una delle più gravi crisi politiche del dopoguerra, scuotendo l’immagine che il Paese ha di sé stesso.

«Blood Money»: con questa prima pagina il «Sunday Times» attacca frontalmente la Svizzera. La controversia sui patrimoni non reclamati raggiunge il suo apice a metà degli anni ’90. KEYSTONE

A Hong Kong, la Gran Bretagna è ancora presente

La scintillante metropoli appartiene ufficialmente alla Gran Bretagna, ma i giorni della colonia della Corona inglese sono contati. Già un anno dopo avrà luogo la restituzione alla Cina.

All’epoca quasi nessuno immagina quale potenziale esplosivo la questione assumerà decenni più tardi. Gli autobus rossi a due piani dell’epoca britannica, invece, circolano ancora oggi per Hong Kong.

L'ultimo governatore britannico di Hong Kong, Chris Patten, fatica a trattenere le lacrime mentre, il 30 giugno 1997, l'Union Jack viene ammainato per l'ultima volta. Con la restituzione alla Cina si conclude un'era durata 156 anni. KEYSTONE

Prima delle vacanze si va in banca

Chi parte per l’estero ha bisogno di lire, marchi tedeschi, franchi o scellini. Prima delle vacanze, andare in banca è una tappa obbligatoria proprio come fare le valigie.

E al ritorno, quasi sempre rimangono qualche moneta straniera nel cassetto. L'euro? Era ancora un sogno lontano.

I talebani occupano Kabul

Con la conquista della capitale afghana, i talebani salgono al potere. All’epoca, in Occidente si prestava scarsa attenzione a questi eventi.

Oggi sappiamo che è qui che ha inizio un processo che, passando per l’11 settembre, la guerra in Afghanistan e la nuova ascesa al potere dei talebani, si protrae fino ai giorni nostri.

Combattenti talebani davanti al palazzo presidenziale di Kabul. Dopo la conquista della capitale, l’ex presidente Mohammed Najibullah viene giustiziato pubblicamente. KEYSTONE

Tupac Shakur muore all'età di 25 anni

Dopo un incontro di boxe di Mike Tyson a Las Vegas, la superstar del rap viene colpita da quattro proiettili mentre si trova in macchina. Sei giorni dopo muore.

Poiché l’omicidio rimane irrisolto per decenni, nascono innumerevoli teorie del complotto: da un presunto insabbiamento fino alle voci secondo cui Tupac avrebbe soltanto simulato la propria morte.

Secondo l’ipotesi oggi ritenuta più credibile dagli investigatori, dietro al delitto si cela l’escalation del conflitto tra le bande della West Coast e della East Coast della scena rap statunitense.

Tupac Shakur agli MTV Video Music Awards alla Radio City Music Hall di New York. La foto è stata scattata appena tre giorni prima della sparatoria di Las Vegas che sarebbe costata la vita alla superstar del rap, all’età di soli 25 anni. Associated Press

Il caso Dutroux sconvolge l'Europa

Il belga rapisce, abusa e uccide diverse ragazze. Quando si viene a sapere che la polizia e la magistratura hanno trascurato numerose prove, lo sgomento si trasforma in rabbia.

Centinaia di migliaia di persone scendono in piazza e anche in Svizzera il caso viene seguito con orrore.

La «Marcia Bianca» di Bruxelles del 1996 attira circa 300'000 persone. Dopo i rapimenti e gli omicidi commessi dal pedofilo Marc Dutroux, il Belgio chiede giustizia e la fine delle mancanze da parte della polizia e della magistratura. KEYSTONE

In Svizzera si discute di un numero di auto pari alla metà

Un’iniziativa popolare chiede nientemeno che il dimezzamento del traffico stradale motorizzato entro dieci anni. Per alcuni un piano visionario per l’ambiente e la qualità della vita, per altri un attacco frontale alla libertà degli automobilisti. Il popolo dirà poi chiaramente «no».

Il dibattito su traffico, clima e città vivibili suona oggi comunque sorprendentemente familiare.

20 franchi sono un argomento di conversazione

Non tutte le rivoluzioni avvengono al Palazzo federale. Nel 1996, invece, la rivoluzione arriva nei portafogli.

La nuova banconota da 20 franchi porta con sé colori vivaci, motivi insoliti e offre abbondante spunto di conversazione alle casse di tutto il Paese.

La nuova banconota da 20 franchi raffigura il compositore Arthur Honegger. Artisti sulle banconote: per molti è una vista insolita nel portafoglio. KEYSTONE

L'Europa divide la Svizzera

A quattro anni dal «no» all’adesione al mercato unico europeo, la questione europea è tutt’altro che risolta. La Svizzera è ancora alla ricerca di un equilibrio tra autonomia e ravvicinamento all’Unione E

uropea. Non tutto, però, cambia: mentre modem, cabine telefoniche e videocassette VHS scompaiono, il dibattito sul rapporto con l’UE continua a dimostrarsi sorprendentemente tenace.

Un computer alimenta le paure per il futuro

IBM fa sfidare il computer per scacchi Deep Blue contro il campione del mondo Garry Kasparov.

Nel 1996 quest’ultimo riesce ancora a vincere di misura, ma improvvisamente diventa evidente che i computer non solo sono in grado di calcolare, ma anche di pensare.

Milioni di persone seguono con il fiato sospeso un duello che oggi appare come un primo presagio dell’era dell’intelligenza artificiale.

Garry Kasparov riflette mentre Deep Blue gli sta di fronte. Il campione del mondo di scacchi vince di misura il primo duello nel 1996, ma la macchina ha già dimostrato di poter battere l’uomo. Associated Press

Chi non fuma, fuma comunque con gli altri

Che sia al ristorante, su un treno notturno o in ufficio: nel 1996 il fumo di sigaretta fa parte della vita quotidiana. Il termine «fumo passivo» è sì noto, ma i grandi divieti sono ancora lontani anni.

Il mondo intero ha gli occhi puntati su Diana

Il divorzio dal principe Carlo è uno dei temi più seguiti dai media di quell’anno. Lady Diana sembra più libera che mai.

Il fatto che solo un anno dopo morirà in un incidente stradale a Parigi rende oggi particolarmente commoventi le immagini di quel periodo.

La principessa Diana durante una visita a Lahore nel febbraio 1996. La «regina dei cuori» si trova allora alle soglie di una nuova fase della sua vita – e non immagina che le restino solo un anno e mezzo da vivere. KEYSTONE

Nessuno immagina cosa ci aspetta

Quando «The Blue Window» viene pubblicato online, nessuno sa ancora quanto Internet cambierà il mondo. Tre decenni dopo, portiamo la rete in tasca, dialoghiamo con l’intelligenza artificiale e ci teniamo informati 24 ore su 24.

Uno sguardo al passato ci mostra soprattutto una cosa: il futuro arriva quasi sempre in modo diverso e più veloce di quanto si pensi.