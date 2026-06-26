Il tradizionale «Bundesratsreisli» (ossia «il viaggetto del Governo» ndr.) porta quest'anno il Consiglio federale nel cantone d'origine del presidente della Confederazione Guy Parmelin: Vaud. Tra castelli, piazze di paese e un'azienda a conduzione familiare, l'Esecutivo si prende il tempo per conversare, scattare selfie e incontrare la popolazione.

Giovedì il Consiglio federale ha dato il via alla sua tradizionale gita prima delle vacanze estive. Quest’anno il padrone di casa è il presidente della Confederazione Guy Parmelin, che accompagna i suoi colleghi di Governo alla scoperta del suo cantone d’origine, il Vaud.

Hai fretta? Blue News riassume per te La tradizionale gita del Consiglio federale del 2026 ha portato il Governo nel Canton Vaud. Il padrone di casa, Guy Parmelin, ha mostrato ai suoi colleghi la sua terra natale.

Nonostante le temperature superassero i 30 gradi, i membri dell'Esecutivo si sono mostrati di buon umore e disponibili.

Molte persone hanno colto l'occasione per scambiare qualche parola con loro e scattare un selfie.

In una giornata soleggiata, l'attenzione si è concentrata su un programma di carattere storico.

Il Consiglio federale ha dato ieri, giovedì, il via alla sua tradizionale visita di due giorni che, dal 1957, si svolge sempre il giorno successivo all’ultima seduta ordinaria dell'Esecutivo prima della pausa estiva.

Quest'anno il Governo si è recato nel Canton Vaud, cantone d'origine del presidente della Confederazione Guy Parmelin.

Con temperature estive superiori ai 33 gradi, il Consiglio federale ha visitato innanzitutto lo storico castello di Lucens. Successivamente, la delegazione si è recata a quello di Aubonne, dove si è tenuto il tradizionale aperitivo con la popolazione.

In precedenza, i membri dell'Esecutivo avevano incontrato le autorità comunali e cantonali.

Nel pomeriggio il viaggio ha fatto tappa a Gryon. Qui i consiglieri federali hanno visitato un’azienda a conduzione familiare di lunga tradizione, che comprende un panificio, una pasticceria e una caffetteria.

Hanno anche preparato il pane con le proprie mani e discusso con i gestori delle sfide del settore artigianale e delle prospettive economiche della regione.

Oggi, venerdì, il Consiglio federale prosegue il suo viaggio nel distretto di Aigle. Il programma prevede, tra l'altro, un incontro con la popolazione al castello di Aigle.