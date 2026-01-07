Nicolas Feraud KEYSTONE

Nella conferenza stampa di martedì sul disastro di Crans-Montana, il sindaco Nicolas Féraud ha spiegato che l'infiammabilità del soffitto di schiuma non faceva parte dei controlli. Ma ora il direttore della sicurezza del Vallese lo smentisce chiaramente.

Sven Ziegler

Hai fretta? blue News riassume per te Il sindaco di Crans-Montana ha spiegato che l'ispezione del manto di schiuma non era esplicitamente prescritta.

Il direttore della sicurezza Stéphane Ganzer non è d'accordo: i test sui materiali fanno parte della base di ogni ispezione.

L'aperta contraddizione aumenta la pressione sul comune. Mostra di più

Dopo l'incendio mortale nel bar «Le Constellation» di Crans-Montana, in cui 40 persone sono morte e oltre 100 sono rimaste ferite la notte di Capodanno, la questione della responsabilità delle autorità continua a essere al centro dell'attenzione.

La catastrofe sarebbe stata provocata da pannelli di schiuma infiammabile che erano stati fissati al soffitto come isolamento acustico e che hanno preso fuoco.

Durante la conferenza stampa del comune, il sindaco Nicolas Féraud ha spiegato che la verifica dell'infiammabilità di questi materiali per il soffitto non rientrava esplicitamente nelle specifiche comunali. Di conseguenza, la schiuma utilizzata non era stata controllata durante le ispezioni periodiche.

Il Cantone lo contraddice

Questo resoconto ha portato a una chiara contraddizione da parte del Cantone. Il responsabile della sicurezza del Vallese, Stéphane Ganzer, ha dichiarato alla TV della Svizzera romanda che l'ispezione di tali materiali fa invece effettivamente parte dei principi di base di un'ispezione antincendio.

«Esistono liste di controllo molto complete e chiare. Il controllo dei materiali - e di una schiuma come questa - fa ovviamente parte di questa lista», ha spiegato Ganzer.

Crescono le critiche alla comunicazione

Il direttore della sicurezza ha inoltre sottolineato che la base giuridica del Vallese è precisa e che omissioni di questo tipo non dovrebbero verificarsi.

«Se tutto fosse stato rispettato, non ci saremmo ritrovati con 40 morti», ha detto il direttore della sicurezza. Allo stesso tempo, ha dichiarato che non spetta a lui giudicare in modo definitivo l'operato delle singole amministrazioni comunali. Tuttavia, ha riconosciuto chiaramente un'omissione.

La contraddizione aperta tra il Comune e il Cantone intensifica la critica alla comunicazione delle autorità locali. Crans-Montana aveva già ammesso in precedenza che il locale sotto inchiesta non era stato sottoposto a ispezioni periodiche tra il 2020 e il 2025, sebbene le ispezioni antincendio annuali siano obbligatorie per i locali accessibili al pubblico.

L'indagine penale contro la coppia di gestori è ancora in corso. Oltre alle cause dell'incendio, l'attenzione si concentra anche sulle possibili carenze di sicurezza e sul ruolo degli organismi di controllo responsabili.

Allo stesso tempo, cresce la pressione politica e legale sul Comune affinché si assuma le proprie responsabilità nella supervisione dei locali accessibili al pubblico.