Circa 13'600 «vignette» elettroniche per l'autostrada sono state vendute 36 ore dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema il 1. agosto.

Per 40 franchi i contrassegni digitali possono essere comprati sullo shop online dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

«Dalla mezzanotte del 1. agosto fino al mezzogiorno del 2 agosto, sono state vendute oltre 13'600 E-vignette», ha detto a Keystone-ATS la portavoce dell'UDSC Donatella Del Vecchio.

Come ormai noto a differenza della classica vignetta adesiva, legata al veicolo, quella elettronica è associata alla targa. Il vantaggio è che si può acquistare in qualunque momento e che con targa trasferibili ne basta una, sottolinea l'UDSC. Anche in caso di acquisto di un nuovo veicolo, se si mantiene la stessa targa, non serve ricomprare la vignetta.

