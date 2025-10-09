L'assemblaggio parziale finale di quattro F-35A avverrà definitivamente ad Emmen (LU). Keystone

Quattro dei 36 F-35A ordinati presso l'americana Lockheed Martin saranno assemblati e collaudati in Svizzera: il Dipartimento federale della difesa ha dato il suo via libera al progetto «RIGI», che prevede il montaggio nel sito di RUAG MRO a Emmen (LU).

Keystone-SDA SDA

Il progetto, approvato in via preliminare nel giugno 2024 dall'Ufficio federale dell'armamento (armasuisse), fa parte degli affari di compensazione che obbligano il costruttore americano ad attribuire dei mandati ad aziende svizzere.

All'inizio di quest'anno il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) aveva chiesto a RUAG MRO – di cui la Confederazione è proprietaria al 100% – un esame dettagliato del progetto.

Occorreva dimostrare come esso avrebbe potuto essere attuato con un rapporto costi-benefici sostenibile. Inoltre il DDPS e RUAG hanno valutato la fattibilità tecnica e gli aspetti di politica di sicurezza.

Una mossa importante per la politica di sicurezza

Dopo una valutazione complessiva, alla quale ha partecipato anche l'Amministrazione federale delle finanze (AFF) in qualità di secondo organo proprietario, il DDPS ha deciso di sostenere il progetto «RIGI», annuncia il Dipartimento di Martin Pfister in un comunicato odierno.

L'assemblaggio finale parziale e il collaudo nella Confederazione hanno un grande significato per la politica di sicurezza: permetteranno infatti alla Svizzera di sviluppare il proprio know-how con gli aerei da combattimento di ultima generazione e di rafforzare la propria indipendenza nella manutenzione dei jet, indica il DDPS in un comunicato odierno.

Oltre alle conoscenze in materia di mantenimento dell'efficienza, RUAG acquisirà nuove capacità nella costruzione a livello strutturale di aerei da combattimento; la Svizzera otterrà così un vantaggio rispetto alla maggior parte degli altri paesi che utilizzano gli F-35A, viene sottolineato.

Si creeranno posti di lavoro

Grazie a «RIGI» il gruppo potrà creare circa 120 posti di lavoro. Inoltre l'impresa genererà valore aggiunto nella Svizzera romanda, dove attuerà investimenti pari a 100 milioni di franchi.

RUAG integrerà l'attuazione del progetto nella sua strategia per il settore di attività «Air».

È in fase di verifica come quest'ultimo possa essere ulteriormente sviluppato fino a diventare un centro europeo per l'aviazione militare.