Villa di lusso a Oberägeri - Gallery L’immobile di lusso si trova direttamente sulle rive dell’Ägerisee, a Oberägeri, nel canton Zugo. Immagine: Screenshot Homegate Dal soggiorno si apre la vista sul lago. Immagine: Screenshot Homegate Comfort ed eleganza: uno scorcio della cucina. Immagine: Screenshot Homegate La cucina aperta rispecchia un concetto abitativo contemporaneo e soluzioni spaziali generose. Immagine: Screenshot Homegate La zona giorno è dominata da un’eleganza sobria e raffinata. Immagine: Screenshot Homegate Dal bagno si può osservare la vita sull’Ägerisee. Immagine: Screenshot Homegate Villa di lusso a Oberägeri - Gallery L’immobile di lusso si trova direttamente sulle rive dell’Ägerisee, a Oberägeri, nel canton Zugo. Immagine: Screenshot Homegate Dal soggiorno si apre la vista sul lago. Immagine: Screenshot Homegate Comfort ed eleganza: uno scorcio della cucina. Immagine: Screenshot Homegate La cucina aperta rispecchia un concetto abitativo contemporaneo e soluzioni spaziali generose. Immagine: Screenshot Homegate La zona giorno è dominata da un’eleganza sobria e raffinata. Immagine: Screenshot Homegate Dal bagno si può osservare la vita sull’Ägerisee. Immagine: Screenshot Homegate

È una proprietà da sogno, ma non per tutte le tasche. A Oberägeri, nel canton Zugo, direttamente sulle rive dell’Ägerisee, è in vendita un appartamento di proprietà da 7,5 locali che promette di non lasciare nulla al caso. La maisonette con giardino, accesso privato al lago e una superficie abitabile di 405 metri quadrati dispone anche di cinque posti auto nell’autorimessa sotterranea.

Philipp Fischer Philipp Fischer

Hai fretta? blue News riassume per te A Oberägeri, nel canton Zugo, è in vendita per 14,5 milioni di franchi una maisonette di lusso affacciata direttamente sull’Ägerisee.

Si tratta della proprietà per piani più costosa attualmente sul mercato.

L’appartamento, di 405 metri quadrati e 7,5 locali, offre materiali pregiati, ampie vetrate, accesso privato al lago, pontile e cinque posti auto in garage.

La posizione esclusiva e il contatto diretto con il lago contribuiscono in modo decisivo al valore dell’immobile. Mostra di più

Non è pensata per chi ha un budget contenuto, bensì per gli amanti dell’architettura esclusiva e del design ricercato.

Con un prezzo di vendita di 14,5 milioni di franchi, quella proposta sulle rive dell’Ägerisee è attualmente la proprietà per piani più cara sul mercato svizzero.

Inserita nel prestigioso complesso residenziale Bellagio, l’abitazione offre un accesso diretto al lago e un elevato livello di riservatezza: prima di poter raggiungere l’ingresso, residenti e ospiti devono identificarsi tramite un sistema di videosorveglianza al cancello.

Chi non è autorizzato, resta fuori.

Spazi generosi, finiture pregiate e ambienti su misura

Distribuita su circa 405 metri quadrati e 7,5 locali, l’abitazione si distingue per «ampie superfici vetrate e ambienti luminosi», che ne definiscono l’aspetto elegante, come si legge nell’annuncio pubblicato sulla piattaforma immobiliare Homegate.

«Grazie a una distribuzione degli spazi ben studiata e al passaggio fluido tra interno ed esterno, l’appartamento offre un’esperienza abitativa particolare», sottolinea ancora l'annuncio sulla piattaforma.

Uno sguardo agli interni basta per capire che qui non si è badato a spese. Materiali pregiati e finiture accuratamente coordinate valorizzano la zona giorno, la cucina e i bagni, creando «una casa in cui tranquillità, comfort ed eleganza si fondono armoniosamente».

L’Ägerisee quasi in salotto

Dal soggiorno, ma persino dal bagno, si apre una vista spettacolare sull’Ägerisee. Nell’autorimessa sotterranea trovano posto cinque auto.

A completare la proprietà vi sono un’ampia terrazza sul lago, un accesso privato all’acqua e un pontile: caratteristiche che contribuiscono in modo decisivo al prezzo di vendita.

Come ricorda il Blick, una casa con vista lago vale circa il 15% in più rispetto a un immobile con una semplice vista sul verde.

Se poi una proprietà dispone anche di un accesso diretto allo specchio d'acqua, il suo valore può addirittura raddoppiare.