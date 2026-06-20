L’immobile di lusso si trova direttamente sulle rive dell’Ägerisee, a Oberägeri, nel canton Zugo.
Immagine: Screenshot Homegate
È una proprietà da sogno, ma non per tutte le tasche. A Oberägeri, nel canton Zugo, direttamente sulle rive dell’Ägerisee, è in vendita un appartamento di proprietà da 7,5 locali che promette di non lasciare nulla al caso. La maisonette con giardino, accesso privato al lago e una superficie abitabile di 405 metri quadrati dispone anche di cinque posti auto nell’autorimessa sotterranea.
Non è pensata per chi ha un budget contenuto, bensì per gli amanti dell’architettura esclusiva e del design ricercato.
Con un prezzo di vendita di 14,5 milioni di franchi, quella proposta sulle rive dell’Ägerisee è attualmente la proprietà per piani più cara sul mercato svizzero.
Inserita nel prestigioso complesso residenziale Bellagio, l’abitazione offre un accesso diretto al lago e un elevato livello di riservatezza: prima di poter raggiungere l’ingresso, residenti e ospiti devono identificarsi tramite un sistema di videosorveglianza al cancello.
Chi non è autorizzato, resta fuori.
Distribuita su circa 405 metri quadrati e 7,5 locali, l’abitazione si distingue per «ampie superfici vetrate e ambienti luminosi», che ne definiscono l’aspetto elegante, come si legge nell’annuncio pubblicato sulla piattaforma immobiliare Homegate.
«Grazie a una distribuzione degli spazi ben studiata e al passaggio fluido tra interno ed esterno, l’appartamento offre un’esperienza abitativa particolare», sottolinea ancora l'annuncio sulla piattaforma.
Uno sguardo agli interni basta per capire che qui non si è badato a spese. Materiali pregiati e finiture accuratamente coordinate valorizzano la zona giorno, la cucina e i bagni, creando «una casa in cui tranquillità, comfort ed eleganza si fondono armoniosamente».
Dal soggiorno, ma persino dal bagno, si apre una vista spettacolare sull’Ägerisee. Nell’autorimessa sotterranea trovano posto cinque auto.
A completare la proprietà vi sono un’ampia terrazza sul lago, un accesso privato all’acqua e un pontile: caratteristiche che contribuiscono in modo decisivo al prezzo di vendita.
Come ricorda il Blick, una casa con vista lago vale circa il 15% in più rispetto a un immobile con una semplice vista sul verde.
Se poi una proprietà dispone anche di un accesso diretto a uno specchio d'acqua, il suo valore può addirittura raddoppiare.