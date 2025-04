Una persona passa l'autoradio da FM a DAB. La Società svizzera di radiodiffusione spegnerà le antenne radiofoniche a onde ultracorte (FM), ormai obsolete, alla fine di dicembre 2024. (immagine d'archivio) sda

A tre mesi dall'abbandono delle frequenze FM, la quota di mercato detenuta dalle emittenti radio SSR si è ridotta complessivamente di 6 punti percentuali nel confronto su base annua. Si tratta di un dato in linea con quanto atteso, precisa in una nota odierna la società di servizio pubblico.

Keystone-SDA SDA

Con una quota del 53%, le emittenti della SSR rimangono comunque leader del settore precedendo le radio private (41%), si legge nel comunicato, che riporta i dati d'ascolto relativi al primo trimestre del 2025.

Come noto, dall'inizio dell'anno l'azienda è passata dalle FM al DAB+, anticipando quanto farà tutto il settore radiofonico entro la fine del 2026.

Ben oltre l'80% dei minuti di ascolto avviene ora in digitale, tramite Internet o DAB+. In quanto società di servizio pubblico, la SSR, viene evidenziato nella nota, può fare da apripista alle radio private e accelerare tale processo.

In termini di penetrazione netta – ovvero del numero di persone che hanno ascoltato almeno una volta la radio nell'arco di un determinato lasso di tempo – emerge che fra gennaio e marzo le reti della SSR hanno perso complessivamente il 15%.

La RSI perde il 29%, ma il dato avrebbe un grado di incertezza

Nelle rispettive regioni linguistiche, la SRF ha ceduto il 18%, la RTS il 25% e la RSI il 29%.

Tuttavia, per quel che concerne la Svizzera italiana, viene puntualizzato che il campione (561 persone) è ancora piccolo e mostra pertanto «un grado di incertezza relativamente elevato».

Per la Svizzera romancia, il campione è talmente ristretto da impedire per ora di trarre conclusioni affidabili.

La SSR afferma di non essere sorpresa da queste variazioni, poiché i cambiamenti e il passaggio al digitale richiedono tempo. Ci si attende che in futuro i dati di ascolto tornino a salire, in particolare quando l'intero settore abbandonerà le FM.