Dieci giovani tra i 16 e i 22 anni sono stati identificati dopo un raduno non autorizzato di centauri a Stabio. Nove di loro, viste le gravi infrazioni commesse sono poi stati denunciati come pirati della strada e gli è stata ritirata la patente. Lo indica la polizia in una nota.

Nel dicembre del 2025 Raduno illegale di centauri a Stabio, denunciati 9 giovani come pirati della strada. Tra impennate e gare di velocità, ecco le infrazioni commesse

Hai fretta? blue News riassume per te Nel dicembre del 2025 a Stabio è avvenuto un raduno, organizzato via social, non autorizzato di motociclisti.

La polizia, dopo varie segnalazioni, è intervenuta e ha identificato 10 giovani, 9 dei quali denunciati come pirati della strada, rei di aver commesso gravi infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

Le forze dell'ordine hanno sequestrato una moto e revocato la patente ai 9 imputati. Riepilogo creato con

Dieci ragazzi tra i 16 e i 22 anni sono stati identificati dopo il raduno non autorizzato di motociclisti del 7 dicembre 2025 a Stabio. Nove sono stati denunciati come pirati della strada.

Lo ha comunicato mercoledì la Polizia cantonale. Le indagini sono state condotte dal Ministero pubblico e dalla Magistratura dei minorenni.

Il raduno, spiegano le forze dell'ordine, era stato organizzato tramite applicazioni di messaggistica e social network. Il ritrovo era stato fissato a un distributore di benzina a Mendrisio, da dove un gruppo di circa 80-100 centauri si è poi spostato a Stabio.

Impennate e gare di velocità

Durante il trasferimento, alcuni partecipanti hanno occupato le intersezioni stradali per agevolare il passaggio del gruppo. Diversi di loro si sono resi responsabili di gravi infrazioni alla Legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

Giunti a destinazione, alcuni partecipanti hanno effettuato, su una strada secondaria aperta alla circolazione, manovre illegali, in particolare impennate e gare di accelerazione.

Dopo alcune segnalazioni sono intervenute pattuglie della Polizia cantonale e della comunale di Mendrisio. A causa dell’elevato numero di partecipanti, non è stato subito possibile l’identificazione degli autori delle infrazioni.

I successivi accertamenti hanno permesso di identificare 10 persone, di età compresa tra i 16 e i 22 anni: due minorenni e otto maggiorenni.

I reati commessi e il ritiro della patente

Nove degli indagati sono stati denunciati al Ministero pubblico quali pirati della strada per grave infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale, tra le quali: eccesso di velocità, partecipazione a gare di velocità non autorizzate, guida senza autorizzazione e senza copertura assicurativa di responsabilità civile, come pure abuso di targhe.

Sono stati disposti il sequestro della patente nei confronti di nove imputati e il sequestro di un motoveicolo.