Code sia in dogana che al portale nord del Gottardo (immagine d'archivio d'illustrazione).
KEYSTONE
La circolazione procede con difficoltà sull’autostrada A2 verso l’Italia. Tra Chiasso-Centro e la dogana di Chiasso-Brogeda si registrano forti rallentamenti. Lo riporta la RSI.
Disagi anche al San Gottardo: tra Amsteg e l’imbocco nord della galleria si è formata una coda di 5 chilometri in direzione del Ticino, con tempi d’attesa stimati attorno ai 50 minuti. Sul versante sud, invece, la colonna raggiunge i 2 chilometri, per un’attesa di circa 20 minuti.