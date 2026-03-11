Raphaël Bourquin sull'uomo di Kerzers che s'è dato fuoco: «Di recente potrebbe aver avuto qualche problema»

L'incendio di un autopostale a Kerzers (FR) di martedì sera, che ha causato sei morti e cinque feriti, si ritiene sia stato appiccato da uno dei passeggeri, che si è cosparso di benzina. In una conferenza stampa tenutasi mercoledì a Granges Paccot, il procuratore generale Raphaël Bourquin ha fornito i primi dettagli dell'indagine.

Secondo le autorità, il presunto responsabile del dramma è un cittadino svizzero residente nel Canton Berna, di circa sessant'anni. Si ritiene che l'uomo si sia dato fuoco all'interno dell'autobus e sia una delle persone che ha perso la vita.

La sua identificazione formale è ancora in corso.

I primi risultati delle indagini indicano un atto deliberato senza alcuna motivazione ideologica.

«Potrebbe aver avuto qualche problema di recente»

Raphaël Bourquin, procuratore generale di Friburgo, ha tracciato un primo ritratto del presunto sospettato, invitando però alla cautela.

«Il profilo è quello di una persona che sembra avere circa sessant'anni. Sembra fosse abbastanza marginale, potenzialmente disturbata psicologicamente e che sarebbe già nota alla professione medica. Potrebbe aver avuto qualche problema di recente».

Il procuratore insiste, tuttavia, sul fatto che questi elementi devono ancora essere confermati dalle indagini che sono appena agli inizi.

«Tutto questo deve ancora essere confermato, perché dobbiamo avere un'identificazione formale prima di poter andare avanti nelle indagini riguardo a possibili informazioni mediche o di altro tipo».

Era già sull'autobus

Secondo le prime testimonianze, l'uomo era già a bordo del bus prima della fermata di Kerzers.

«Questa persona era già sull'autobus prima di Kerzers. È salito con due borse e, a un certo punto, s'è alzato in piedi, si è cosparso di benzina e si è dato fuoco».

Secondo i primi riscontri, la scena si è svolta in pochi istanti.

«Sembra che sia accaduto abbastanza rapidamente. Ma anche in questo caso, dovremo confrontare le diverse testimonianze per vedere se riusciamo a stabilire una versione comune di ciò che è accaduto esattamente».

Immagini di videosorveglianza?

Gli investigatori stanno ora cercando di stabilire se le immagini delle telecamere possano fare luce sugli eventi.

Interrogato in merito, il pubblico ministero rimane cauto: «Non posso dirle. In teoria, sì. Ma poi, erano in funzione? Non abbiamo ancora tutte le informazioni al riguardo».

Le persone decedute sarebbero nate tra il 1961 e il 2009

La tragedia è iniziata intorno alle 18.25 a Kerzers. Le autorità hanno dichiarato che i decessi sono avvenuti tra le 18.49 e le 19.18.

Secondo Philippe Allain, comandante della Polizia cantonale friburghese, le persone decedute sarebbero nate tra il 1961 e il 2009.

Non è stato ancora comunicato il numero di viaggiatori che si trovavano sull'autopostale partito da Düdingen (FR) alle 17.45 circa.

Le autorità che hanno partecipato alla conferenza stampa hanno espresso «profonda solidarietà alle famiglie e ai cari delle vittime».