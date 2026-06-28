La polizia cantonale comunica che, stando a una prima ricostruzione, un uomo è entrato e ha minacciato la commessa con una pistola, facendosi poi dare il denaro della cassa.

In seguito è fuggito su uno scooter nero, verso Lamone. Sono subito scattate le ricerche, che per ora non hanno dato risultati. Non dovrebbero esserci feriti.

La polizia cerca testimoni

I connotati del rapinatore sono i seguenti: si tratta di un uomo che indossa una maglietta sportiva, pantaloni neri e scarpe gialle e blu. Porta anche i guanti e un casco.

La polizia invita eventuali testimoni che potrebbero aver notato dei movimenti sospetti vicino al distributore a contattare lo 0848 25 55 55.

Hanno preso parte alle ricerche gli agenti della polizia cantonale e delle polizie comunali Ceresio Sud e Nord, Malcantone Ovest e Est, Vedeggio e Città di Lugano, oltre all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).