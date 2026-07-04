Secondo una prima ricostruzione, un uomo è entrato nella stazione di servizio e ha minacciato la commessa e alcuni clienti con una pistola, facendosi dare il denaro della cassa. Poi è fuggito in direzione di Lamone.

È stato subito attivato un dispositivo di ricerca, che ha coinvolto agenti della polizia cantonale, con il supporto di quella della Città di Lugano e di Ceresio Sud, oltre all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).

Fermate cinque persone

In serata sono stati fermati due sospetti, un 19enne svizzero e un 18enne italiano domiciliati nel Luganese.

Questa mattina, sabato, sono state fermate e arrestate altre tre persone: tre 17enni residenti nella regione, di nazionalità svizzera, italiana ed eritrea.

L'inchiesta prosegue per ricostruire le responsabilità e l'eventuale coinvolgimento dei giovani in altri episodi. È coordinata dal Procuratore pubblico Luca Losa e dalla Magistratura dei minorenni.

Le autorità comunicano che non verranno rilasciate altre informazioni, per il momento.