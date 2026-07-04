Ticino
Rapina a mano armata a un distributore a Bironico, fermati in cinque
Immagine illustrativa d'archivio.
KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay
Ieri, venerdì, poco dopo le 19.30 c'è stata una rapina a un distributore di benzina in via Cantonale a Bironico. Lo comunicano il Ministero pubblico, la Magistratura dei minorenni e la Polizia cantonale ticinese.
Secondo una prima ricostruzione, un uomo è entrato nella stazione di servizio e ha minacciato la commessa e alcuni clienti con una pistola, facendosi dare il denaro della cassa. Poi è fuggito in direzione di Lamone.
È stato subito attivato un dispositivo di ricerca, che ha coinvolto agenti della polizia cantonale, con il supporto di quella della Città di Lugano e di Ceresio Sud, oltre all'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC).
Fermate cinque persone
In serata sono stati fermati due sospetti, un 19enne svizzero e un 18enne italiano domiciliati nel Luganese.
Questa mattina, sabato, sono state fermate e arrestate altre tre persone: tre 17enni residenti nella regione, di nazionalità svizzera, italiana ed eritrea.
L'inchiesta prosegue per ricostruire le responsabilità e l'eventuale coinvolgimento dei giovani in altri episodi. È coordinata dal Procuratore pubblico Luca Losa e dalla Magistratura dei minorenni.
Le autorità comunicano che non verranno rilasciate altre informazioni, per il momento.