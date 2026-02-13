Notte di fuoco in Vallese, dove ignoti hanno assaltato un'armeria Sion, per poi fuggire a bordo di un'auto con targhe francesi. Per dare la caccia agli autori le autorità hanno dispiegato decine di agenti, droni e persino un elicottero Super Puma dell'esercito.

Negli ultimi mesi i furti nelle armerie svizzere si sono moltiplicati in tutto il Paese. (Foto archivio)

Svizzera Rapina in armeria a Sion, caccia agli autori con elicotteri e droni

L'ennesimo furto con scasso di questo genere in Svizzera è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale vallesana, l'allarme è scattato poco prima di mezzanotte.

I malviventi sono riusciti a forzare la porta principale del negozio, impossessandosi di un bottino non ancora meglio specificato prima di dileguarsi.

L'operazione di ricerca, partita immediatamente su larga scala, si sta concentrando nella regione di Saint-Maurice (VS). Il dispositivo di sicurezza vede la collaborazione tra le polizie cantonali di Vallese e Vaud, oltre che vari corpi di polizia comunali locali e le forze aeree.

Per setacciare il territorio, l'esercito ha messo a disposizione un elicottero Super Puma equipaggiato con sistemi di visione notturna e termocamere.

La Procura ha già aperto un'inchiesta, mantenendo il massimo riserbo per non pregiudicare le indagini.

I precedenti in Romandia e San Gallo

Il colpo messo a segno questa notte a Sion non è che l'ultimo di una preoccupante serie di assalti ai danni di armerie sul suolo elvetico. Negli ultimi mesi i furti si sono moltiplicati in tutto il Paese.

Episodi simili si sono verificati in particolare in Romandia, come ad esempio a Yverdon-les-Bains, Renens, Le Mont-sur-Lausanne, Evionnaz e appunto a Sion.

Solo due settimane fa un'armeria del capoluogo vallesano era stata presa di mira da cinque persone che, munite di esplosivi, hanno fatto saltare la porta d'ingresso dello stabile prima di venire arrestate poche ore dopo dalla polizia.

Ma anche nella Svizzera occidentale si sono verificati furti: nel canton San Gallo ad esempio lo scorso anno nel giro di sole 24 ore erano stati svaligiati un'armeria e un poligono di tiro.