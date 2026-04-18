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Notte di tensione Rave illegale a Zurigo: la polizia interviene, ma prende bottigliate e sassate

SDA

18.4.2026 - 14:01

La polizia è dovuta intervenire per ristabilire la calma.
La polizia è dovuta intervenire per ristabilire la calma.
Keystone

Notte di tensione nel quartiere Kreis 10 di Zurigo, dove un raduno non autorizzato di diverse centinaia di persone è degenerato in violenza contro le forze dell'ordine.

Keystone-SDA

18.04.2026, 14:01

18.04.2026, 14:09

Gli agenti della polizia cittadina, intervenuti per sciogliere la festa, sono stati presi di mira con bottiglie e pietre. Per riportare la calma è stato necessario l'uso di spray irritante e proiettili di gomma.

L'allarme – riferisce l'autorità in un comunicato odierno – è scattato ieri intorno alle 23:20. Veniva segnalato un festino illegale all'incrocio tra la Nordstrasse e la Rosengartenstrasse.

Giunti sul posto i poliziotti hanno trovato un sottopassaggio pedonale gremito con persone che cercavano di bloccare i passaggi. I presenti si erano attrezzati con un impianto audio, un generatore elettrico e bevande.

Nel momento in cui gli agenti hanno ordinato lo scioglimento del raduno, dalla folla sono partiti i primi lanci di bottiglie e pietre. La polizia è così intervenuta in forze e la massa di persone si è spostata verso la Wipkingerplatz e la Röschibachplatz, dove i disordini sono proseguiti.

La situazione è tornata alla calma solo verso le 00.30 Un uomo ritenuto responsabile del lancio di bottiglie è stato arrestato.

Il bilancio dei danni è significativo: il lancio di oggetti ha danneggiato quattro vetture: due auto della polizia e due veicoli privati che erano parcheggiati nelle vicinanze.

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