Otto persone saranno denunciate alla Procura dopo un rave party illegale organizzato questo fine settimana su un alpeggio a Ballaigues (VD), ha comunicato domenica sera la polizia vodese. È stata avviata un’indagine penale, mentre il Comune e il locatario del terreno hanno sporto denuncia.

Circa 800 persone hanno partecipato a questo «GOA» non autorizzato sull'alpeggio della Combe-du-Commun, dove erano stati allestiti due palchi da cui veniva diffusa musica techno.

Le autorità temevano in particolare il rischio di incendio a causa delle condizioni di siccità.

Sabato mattina la gendarmeria ha contattato gli organizzatori per chiedere la conclusione della manifestazione.

Secondo quanto riportato nel comunicato, questi ultimi speravano di accogliere tra i 1.000 e i 2.000 partecipanti fino a lunedì.

Privilegiate le trattative al posto dello sgombero

Le autorità hanno preferito la negoziazione piuttosto che un sgombero forzato.

«Per ragioni di proporzionalità e sicurezza, sia per le forze dell’ordine che per il pubblico presente a questa manifestazione non autorizzata, non è stato ordinato alcun intervento di polizia con l’avvicinarsi della notte», sottolinea la polizia.

Gli accessi all'alpeggio sono stati bloccati per impedire l'arrivo di nuovi partecipanti. Gli organizzatori hanno infine interrotto la diffusione della musica domenica verso le 06:00 e hanno accettato di lasciare il luogo.

Un organizzatore, un DJ e altre sei persone sospettate di aver partecipato all'allestimento dell'evento sono stati fermati e successivamente interrogati.

Saranno denunciati al Pubblico Ministero.

Circa 500 persone sottoposte a controlli

In totale, sono stati controllati oltre 120 veicoli e circa 500 persone.

Sono state comminate una ventina di contravvenzioni per sosta che ostacolava il passaggio dei mezzi di soccorso, mentre un veicolo è stato sequestrato per consentire la restituzione dell'alpeggio al suo proprietario.

All'inizio del rave si sono verificati due incidenti stradali. Un ciclista è rimasto leggermente ferito in seguito alla caduta di una bicicletta su cui viaggiavano due persone, mentre un camion ha danneggiato gravemente un abbeveratoio.

L'intervento ha mobilitato circa ottanta agenti di polizia nell'arco di due giorni, con un massimo di circa quaranta agenti impegnati contemporaneamente.

Anche i vigili del fuoco, coadiuvati dalla guardia forestale, sono rimasti mobilitati a titolo preventivo per far fronte al rischio di incendio.