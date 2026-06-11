Sarà adottato un approccio tollerante, purché non siano compromessi sicurezza e ordine pubblico. Caroselli, clacson e cori saranno tollerati se non interferiscono con il traffico o disturbano eccessivamente. Un'ora dopo la fine delle partite, o subito per quelle dopo mezzanotte, la polizia interverrà in caso di disturbo alla quiete pubblica. Saranno puniti l'uso improprio di fuochi d'artificio, vandalismi e violenze. Controlli anche su guida in stato di ebbrezza, velocità e comportamenti pericolosi.