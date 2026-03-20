  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico alpino Il relatore per la Svizzera all'Eurocamera critica il progetto sulla tassa di transito

SDA

20.3.2026 - 19:59

Ieri, a nome del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC) Albert Rösti si è espresso contro il progetto.
Ieri, a nome del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC) Albert Rösti si è espresso contro il progetto.
Keystone

Il progetto di tassa sul traffico di transito attraverso la Svizzera, che dopo il Consiglio degli Stati è stato approvato ieri anche dal Nazionale, suscita critiche nell'UE.

Keystone-SDA

20.03.2026, 19:59

20.03.2026, 20:33

Il deputato al parlamento europeo Christophe Grudler, relatore per la Svizzera all'eurocamera, chiede una soluzione coordinata.

I piani per una tassa per gli automobilisti che attraversano la Confederazione da confine a confine senza fermarsi, trasmessi al Consiglio federale dopo il voto di ieri, scaturiscono da una mozione del consigliere agli Stati Marco Chiesa (UDC/TI).

Per la maggioranza dei deputati (173 voti a favore dell'atto parlamentare del ticinese, tredici contrari) è necessario intervenire affinché il sovraccarico della rete viaria nazionale venga ridotto con l'introduzione di una tassa in funzione delle condizioni di traffico.

Una «risposta inadeguata» a un «problema reale»

Il progetto è una «risposta inadeguata» a un «problema reale», indica il deputato di Renew Europe (gruppo politico di orientamento liberale collocato al centro dello schieramento politico) in un comunicato diramato oggi.

Colonne si verificano in tutta l'area alpina – in Svizzera, in Austria, in Francia e in Italia – con conseguenze dirette sulla qualità della vita, constata il francese.

Poiché il progetto è rivolto al traffico di transito, di fatto sono interessati principalmente gli automobilisti stranieri. «Farne dei capri espiatori non porterà a una drastica riduzione delle colonne», scrive Grudler.

L'effetto domino

Il relatore per la Svizzera ha inoltre messo in guardia da un effetto domino: esiste il rischio che anche i Paesi confinanti con la Confederazione adottino misure simili. Secondo Grudler, il 40% degli svizzeri si reca in vacanza in auto.

Il deputato si esprime quindi piuttosto per soluzioni alternative, come ad esempio un ulteriore trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia.

Ieri, a nome del Consiglio federale, il capo del Dipartimento federale dei trasporti (DATEC) Albert Rösti si è espresso contro il progetto. Dal punto di vista puramente giuridico, ha affermato, il progetto sarebbe compatibile con gli accordi tra la Svizzera e l'UE. Tuttavia, resta da vedere quale sarà la reazione politica di Bruxelles, ha detto.

Berna. Il Parlamento approva la tassa di transito per chi attraversa la Svizzera

BernaIl Parlamento approva la tassa di transito per chi attraversa la Svizzera

I più letti

L'ex numero uno gela l'entusiasmo su Sinner: «Non mi ha impressionato»
La principessa norvegese Mette-Marit rompe il silenzio su Epstein: «Sono stata ingannata»
La luna oggi mostrerà un raro spettacolo che si ripete solo ogni 18 anni, ecco quale
Trump: «La NATO è codarda» - Khamenei: «Bisogna creare insicurezza per i nemici»
È morto l'attore americano Chuck Norris, star di «Walker, Texas Ranger»

Altre notizie

Esercito 2026. Berna chiede altri 3,4 miliardi per potenziare la difesa della Svizzera

Esercito 2026Berna chiede altri 3,4 miliardi per potenziare la difesa della Svizzera

Svizzera. Fallita di poco l'iniziativa contro gli OGM, disposto il riconteggio delle firme

SvizzeraFallita di poco l'iniziativa contro gli OGM, disposto il riconteggio delle firme

Svizzera. Carenza di farmaci? Ecco la ricetta del Consiglio federale

SvizzeraCarenza di farmaci? Ecco la ricetta del Consiglio federale