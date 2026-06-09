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L'analisi di UBS Rendimento positivo in maggio per le casse pensioni svizzere

SDA

9.6.2026 - 16:00

Dinamiche si sono dimostrate in particolare le azioni estere.
Dinamiche si sono dimostrate in particolare le azioni estere.
Keystone

Maggio rallegrante per le casse pensioni svizzere: stando a un'analisi periodica di UBS il rendimento medio, al netto delle spese, si è attestato all'1,6%.

Keystone-SDA

09.06.2026, 16:00

09.06.2026, 16:20

Per quanto riguarda le singole classi di investimento, sul risultato del quindo mese dell'anno hanno influito in particolare le azioni svizzere (+3,3%), nonché – in misura ancora maggiore – quelle estere (+4,8%), mentre le obbligazioni straniere (+0,5%) e svizzere (stabili) hanno brillato meno; gli immobili (+0,2%) hanno marciato praticamente sul posto.

Nel periodo in rassegna l'istituto di previdenza più ispirato ha conseguito un rendimento del +3,2%, quello meno efficace del +0,2%.

«In maggio i titoli azionari globali hanno registrato forti guadagni», commentano in un comunicato gli specialisti di UBS.

L'indice MSCI All Country World è salito del 5,4% in dollari, mentre l'S&P 500 ha raggiunto livelli record, sostenuto da solidi risultati di bilancio e dalla convinzione degli investitori circa i vantaggi dell'intelligenza artificiale. Tutto questo malgrado i rischi geopolitici, compreso il conflitto in Medio Oriente, siano rimasti elevati.

I mercati obbligazionari sono rimasti volatili e alcuni rendimenti a più lungo termine hanno raggiunto i massimi degli ultimi decenni, poiché la Federal Reserve probabilmente ritarderà i tagli dei tassi d'interesse.

Il mercato ha anche anticipato aumenti dei tassi da parte della Banca centrale europea, a causa dei timori di inflazione dovuti al rincaro dell'energia.

Le proiezioni per il futuro

Guardando al futuro, UBS prevede che le azioni continueranno a essere sostenute da utili aziendali robusti e dati fondamentali resilienti, anche se la volatilità potrebbe aumentare.

Sui mercati obbligazionari, i rendimenti rimarranno probabilmente elevati nel breve termine, poiché si prevede che le principali banche centrali manterranno un approccio prudente.

Dall'inizio dell'anno il rendimento delle casse pensioni è del 3,2%. Se si prende come riferimento il periodo intercorso dal 2006 – l'anno in cui UBS ha cominciato a fare i calcoli in questo campo – la performance media annua delle casse pensioni è stata del 3,3%.

Nel 2025 il rendimento si è attestato al +5,9%, dopo il +7,7% del 2024 e il +5,0% del 2023, che era seguito a un 2022 da dimenticare (-9,6%).

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