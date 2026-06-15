Passo avanti su centrale di Chlus
Keystone
Repower ha deciso di inoltrare la domanda per la realizzazione della centrale idroelettrica Chlus al Canton Grigioni.
Il progetto d'interesse nazionale entra così in una nuova fase. L'impianto idroelettrico Chlus fa parte dei 16 progetti d'interesse nazionale. La centrale dovrebbe fornire energia elettrica per circa 50'000 unità famigliari all'anno. Il progetto Chlus prevede la costruzione di un impianto di produzione a Trimmis. Verrebbe così completata la cascata di centrali fra Kueblis in Prettigovia e il Reno a Landquart. Repower comunica che la presentazione della domanda per la realizzazione non equivale a una decisione definitiva di costruzione.