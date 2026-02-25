Nei Grigioni i prezzi sono aumentati notevolmente. Keystone

La domanda di seconde case nelle regioni turistiche svizzere rimane elevatissima e i prezzi continuano a salire a ritmi sostenuti.

Keystone-SDA SDA

Secondo un'analisi diffusa dalla società di consulenza Wüest Partner, l'incremento dei valori immobiliari per le abitazioni secondarie è stato superiore a quello del mercato delle residenze principali. Ma il Ticino si mostra meno dinamico.

Dall'inizio del 2020 i prezzi delle seconde case di fascia media nelle regioni turistiche sono aumentati in media del 46%. «Ciò corrisponde a una progressione annua del 6,5%», spiegano gli esperti di Wüest Partner.

Nello stesso periodo gli appartamenti in proprietà utilizzati come alloggio principale sono rincarati del 32%, pari a un +4,6% annuo.

Ticino controcorrente

Negli ultimi mesi, il mercato delle case di vacanza ha però mostrato segni di normalizzazione, avvicinandosi alla dinamica di quello primario. Secondo le stime di Wüest Partner nel 2025 i prezzi delle residenze secondarie cresceranno in media del 4,3%, mentre gli appartamenti destinati a residenza principale registreranno un +4,5%.

A livello regionale, la corsa al rialzo presenta differenze significative. I Grigioni e la Svizzera centrale fanno registrare le performance migliori, con tassi di crescita annui rispettivamente del 7,7% e dell'8,3% dall'inizio del 2020. Il Vallese ha recentemente accelerato, salendo al 6,2%.

Da parte sua il Ticino registra invece la dinamica di gran lunga più debole fra le regioni considerate. Se si fissa a 100 il livello dei prezzi del primo trimestre 2016, nel quarto trimestre del 2025 il cantone sudalpino arranca infatti a 105, a fronte del 123 della Romandia, del 133 della Svizzera orientale, del 135 del Vallese, del 142 di Berna, del 152 dei Grigioni e del 163 della Svizzera centrale.

I tre fattori che spiegano la crescita

Tornando a livello nazionale, diversi fattori, alcuni di natura strutturale, spiegano l'impennata dei prezzi. In primo luogo la crescente diffusione del digitale rafforza tendenze come il telelavoro e la «workation», cioè l'unione di lavoro e vacanza, spiegano gli analisti. Di conseguenza aumenta la domanda di seconde case, in particolare nelle destinazioni ben collegate e paesaggisticamente attraenti.

Secondariamente, gli investimenti in infrastrutture e il potenziamento dell'offerta turistica annuale aumentano l'attrattiva delle località. «Dove le destinazioni non vivono solo di picchi stagionali ma sono più frequentate durante tutto l'anno aumenta anche la disponibilità a mantenere una seconda casa in modo permanente o a pagare prezzi più elevati al momento dell'acquisto», si legge nel rapporto.

Il terzo fattore riguarda l'offerta, che difficilmente può essere ampliata. La revisione della pianificazione del territorio e la legge sulle abitazioni secondarie rendono praticamente impossibile, in molti comuni, creare nuove capacità in misura tale da tenere il passo con la domanda. Il risultato è un persistente eccesso di domanda e la conseguente pressione sui prezzi.

Offerta in calo

Intanto l'offerta di appartamenti in proprietà nelle aree turistiche è notevolmente diminuita. Fino alla fine del 2019 la scelta era ancora relativamente ampia, grazie all'incremento dell'attività di nuova costruzione poco prima dell'entrata in vigore dell'iniziativa sulle abitazioni secondarie e a un generale clima di incertezza che frenava la propensione all'acquisto.

Dall'inizio della pandemia il quadro è radicalmente cambiato. «L'aumento tangibile della domanda ha ridotto sensibilmente il numero di offerte. In molte regioni turistiche – in particolare nel canton Grigioni – è ormai più difficile trovare un appartamento che nei centri urbani della Svizzera».

Per i prossimi trimestri, gli esperti prevedono un ulteriore aumento dei prezzi, seppur con intensità decrescente. Non vi sono infatti attualmente segnali di un calo significativo della domanda. L'elevata disponibilità a pagare dovrebbe continuare ed essere sostenuta dalla persistenza di modelli di lavoro e di vita più flessibili, come pure dall'attrattiva continua di molte destinazioni montane.

Impossibile soddisfare la domanda

Sul fronte dell'offerta, non si intravedono impulsi aggiuntivi. Determinante è lo spazio ristretto a livello normativo: nei comuni con un'elevata percentuale di seconde case la legge e la pianificazione territoriale limitano di fatto le nuove capacità a pochi casi ben definiti, come le sostituzioni edilizie nell'esistente, i cambi di destinazione d'uso o modelli di utilizzo specifici.

«Il patrimonio abitativo non può quindi crescere allo stesso ritmo della domanda. Rimane quindi un contesto che sostiene l'eccesso di domanda e quindi la spinta al rialzo dei prezzi», concludono gli specialisti.