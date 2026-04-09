Respinta la richiesta di ricusazione delle procuratrici nell'inchiesta di Crans-Montana

A capo delle indagini vi è un pool di quattro donne, fra cui la procuratrice generale Béatrice Pilloud. Keystone

La Camera penale del Tribunale cantonale vallesano ha respinto le richieste di ricusazione nei confronti delle procuratrici che indagano sull'incendio di Capodanno del «Le Constellation» di Crans-Montana.

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La domanda era stata inoltrata lo scorso febbraio dal legale del padre di una ragazza deceduta nel tragico rogo.

Nella sua sentenza, emessa mercoledì, l'istanza ha rimandato al mittente tre richieste di ricusazione. «La Camera penale non ha riscontrato errori particolarmente gravi o ripetuti da parte del Ministero pubblico che costituissero gravi violazioni dei doveri dei magistrati e che denotassero un'apparenza oggettiva di parzialità delle procuratrici interessate», si legge nelle motivazioni.

La decisione può ancora essere impugnata davanti al Tribunale federale.

La prima richiesta era rivolta contro la procuratrice generale Béatrice Pilloud, la seconda contro la procuratrice generale aggiunta Catherine Seppey e le due altre magistrate che fanno parte del pool di quattro donne incaricato delle indagini, e la terza contro la procuratrice dell'Ufficio regionale del Vallese centrale inizialmente responsabile del procedimento in qualità di magistrato di turno.

Le basi della domanda depositata a febbraio

Nella sua domanda del 6 febbraio, l'avvocato Garen Ucari denunciava un numero senza precedenti di gravi carenze ed errori, perlopiù evidenti, nella conduzione del procedimento, che a suo dire hanno portato alla scomparsa o alla potenziale contaminazione di prove.

Stando al legale ginevrino, c'era materiale per mettere in dubbio l'idoneità delle procuratrici a svolgere il loro incarico.

Tra le mancanze citate figuravano l'assenza di misure volte a scongiurare il rischio di collusione (in particolare la privazione della libertà della coppia proprietaria del bar, Jacques e Jessica Moretti), l'assenza di un esame medico-legale, la gestione caotica delle autopsie o ancora la violazione dei diritti degli accusatori privati.

Questi ultimi sono stati deliberatamente esclusi dalle prime audizioni, secondo un documento che Keystone-ATS ha potuto consultare.