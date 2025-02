I manifesti dei promotori dell'iniziativa Keystone

L'iniziativa per la responsabilità ambientale, lanciata dai Giovani Verdi, verrebbe respinta, stando alle prime tendenze calcolate dell'istituto gfs.bern per conto della SSR.

Keystone-SDA, lena, ats SDA

Secondo i primi risultati parziali, il 78,6% della popolazione in Vallese ha votato no e il 58,9% a Ginevra. A San Gallo i contrari raggiungono il 79,6% e a Zurigo il 67%. Il no di Argovia è già definitivo e raggiunge il 75,5%.

L'obiettivo del testo «Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)» è di proteggere e preservare le basi naturali della vita. Ciò richiederebbe un cambiamento radicale nell'economia, nei consumi e nella vita quotidiana.

L'iniziativa chiedeva che in Svizzera venissero utilizzate per le attività economiche e i consumi solo le risorse che possono essere rigenerate.