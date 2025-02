Iniziativa popolare «Per un’economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)». © Ti-Press / Ti-Press

Niente da fare per l'iniziativa «Per la responsabilità ambientale», come ampiamente preannunciato dai sondaggi: la proposta è stata respinta dal 69,8% degli svizzeri. In Ticino i «no» sono in linea con la media nazionale, 69,4%, mentre nei Grigioni l'hanno superata raggiungendo il 74,2%. La partecipazione al voto si è attestata al 37,9%.

Keystone-SDA, lena, ats SDA

Nella Svizzera romanda l'opposizione è risultata meno marcata rispetto ai cantoni germanofoni, ma il «Röstigraben» non appare profondo.

Basilea Città ha registrato la più bassa percentuale di «no», 54,7% dei voti. Vengono poi Neuchâtel con il 58%, Ginevra con il 58,3%, Vaud con il 61,7%, Giura con il 62,1% e Friburgo con il 67,9%. In Vallese invece i contrari sono stati il 76,4%. Nella Svizzera tedesca i campioni del no sono Svitto, con l'84,6% di voti contrari, Nidvaldo (83,2%), Obvaldo (83%) e Appenzello interno (82,9%).

Degli oltre 2.000 comuni svizzeri, solo una decina ha approvato il testo. Quelli con le percentuali più elevate di sì si trovano nella Svizzera francese o al confine linguistico: Lajoux (JU) ha detto sì con il 60,1%, Losanna con il 58%, Romainmôtier-Envy (VD) con il 56,4%, Vevey con il 56,1% e Friburgo con il 53,5%.

Seguono Clarmont (VD), Les Enfers (JU), Veysonnaz (VS), Neuchâtel e Bienne (BE).

Giovani Verdi comunque soddisfatti per l'iniziativa

I Giovani Verdi, promotori dell'iniziativa, si rammaricano del «no». A loro avviso, la Svizzera sta perdendo la possibilità di combattere le crisi ambientali. Il «no» è una vittoria per i «difensori dello status quo», che ignorano gli avvertimenti degli scienziati.

«Ancora una volta, la retorica allarmistica dei partiti borghesi e degli ambienti economici ha avuto il suo effetto», afferma un comunicato. Nonostante la sconfitta alle urne, i Giovani Verdi sono comunque soddisfatti di essere riusciti a portare a termine la loro iniziativa popolare con un budget molto ridotto.

«La Svizzera dà chiaramente la priorità alla crescita economica a breve termine piuttosto che alla conservazione dei mezzi di sussistenza», scrivo i Verdi in un post pubblicato su X. Il partito comunque si congratula con i Giovani Verdi perché sono riusciti a introdurre nel dibattito politico l'importante questione del superamento dei limiti planetari.

La maggioranza degli svizzeri considera l'iniziativa per la responsabilità ambientale «la soluzione sbagliata alle attuali sfide della politica climatica», afferma PS sul servizio di messaggistica breve Bluesky. Le ultime votazioni sul clima hanno dimostrato però che la sua protezione rimane una preoccupazione importante per la popolazione, afferma il partito ricordando l'iniziativa del Fondo per il clima lanciata assieme ai Verdi.

Meglio le soluzioni pragmatiche, secondo i contrari

Gli svizzeri hanno respinto «una proposta estrema che ignora gli aspetti economici e sociali», afferma l'alleanza interpartitica dei contrari, composta dal PLR, dal Centro e dall'UDC e sostenuta da economiesuisse, dall'Unione svizzera delle arti e mestieri e dall'Unione svizzera dei contadini.

Gli elettori non hanno voluto portare il paese a sbattere contro un muro, ha dichiarato la direttrice generale di economiesuisse Monika Rühl alla televisione SRF. «Gli svizzeri vogliono soluzioni pragmatiche. E noi vogliamo continuare su questa strada. La protezione del clima rimane un tema importante e le aziende devono pensare a lungo termine», ha aggiunto.

Anche secondo il PLR e il Centro gli effetti dell'iniziativa avrebbero messo in serio pericolo la prosperità e l'occupazione in Svizzera e indebolito la competitività internazionale.

Per i Verdi liberali il no all'iniziativa per la responsabilità ambientale non è comunque un no a una maggiore protezione dell'ambiente: è un chiaro impegno a perseguire gli obiettivi di sostenibilità con misure concrete invece che con articoli costituzionali rigidi e astratti, hanno scritto in un post su X.

Soddisfatto Albert Rösti

Dello stesso tenore anche i commenti del consigliere federale Albert Rösti. Il popolo e i cantoni hanno seguito il parere del Consiglio federale e del Parlamento, ha detto davanti ai media.

Quello odierno, a suo avviso, non è un «no» alla protezione dell'ambiente e dobbiamo evidentemente prenderci cura della nostre risorse naturali. «Oggi gli svizzeri hanno confermato l'attuale politica ambientale che si potrebbe riassumere con «proteggiamo la natura, ma teniamo conto degli interessi dell'economia e della popolazione che sono altrettanto legittimi», ha concluso.

L'obiettivo del testo «Per un'economia responsabile entro i limiti del pianeta (Iniziativa per la responsabilità ambientale)» era di proteggere e preservare le basi naturali della vita con un cambiamento radicale nell'economia, nei consumi e nella vita quotidiana.

L'iniziativa chiedeva che in Svizzera venissero utilizzate per le attività economiche e i consumi solo le risorse che possono essere rigenerate. La proposta era sostenuta solo dal PS, dai Verdi e dalle organizzazioni ambientaliste.