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Giallo in Svizzera Resti umani trovati in casa, arrestato un 50enne. La compagna era scomparsa da gennaio 

SDA

28.4.2026 - 17:53

La polizia cantonale turgoviese ha arrestato un 50enne a Engwang (foto simbolica)
La polizia cantonale turgoviese ha arrestato un 50enne a Engwang (foto simbolica)
Keystone

Resti umani sono stati rinvenuti martedì pomeriggio in una proprietà a Wigoltingen, nel canton Turgovia, dove in mattinata la polizia cantonale – nel corso di un'operazione su larga scala – ha arrestato un cittadino svizzero di 50 anni.

Keystone-SDA

28.04.2026, 17:53

28.04.2026, 18:05

L'uomo è fortemente sospettato di aver ucciso una donna scomparsa dall'inizio dell'anno.

Fin dal mattino la polizia era al lavoro a Engwangm su un terreno dove si trova anche un'abitazione.

Nel tardo pomeriggio il Ministero pubblico turgoviese e la polizia cantonale hanno annunciato in un comunicato congiunto il ritrovamento di resti umani: «L'identità non è ancora chiara e verrà accertata dall'Istituto di medicina legale in collaborazione con il Servizio di polizia scientifica», viene precisato.

L'operazione di perquisizione non era incentrata solo sulla ricerca di un cadavere, ma anche sul sequestro di prove, ha indicato a Keystone-ATS Fabian Mörtl, portavoce della procura turgoviese.

L'azione non è ancora conclusa, si legge nel comunicato diramato in serata.

«Indagato con forte sospetto»

La casa unifamiliare con giardino era già stata completamente transennata in mattinata. Secondo il «St. Galler Tagblatt», il presunto autore del reato e la sua vittima vi vivevano insieme. Sul posto erano presenti, tra gli altri, il servizio di polizia scientifica e i cani poliziotto.

Il Ministero pubblico ha avviato nei confronti dell'uomo arrestato un procedimento con l'accusa di omicidio volontario.

Il 50enne è «indagato con forte sospetto», si legge nel comunicato congiunto della procura turgoviese e della polizia.

La compagna era scomparsa a gennaio

Le indagini erano partite dopo la scomparsa a gennaio di una donna che proprio martedì 28 aprile avrebbe 51 anni.

«Abbiamo condotto inchieste molto approfondite e, sulla base delle informazioni raccolte, ipotizziamo un omicidio», ha dichiarato Mörtl.

L'arrestato e la 51enne avevano una relazione, ha aggiunto Mörtl. La denuncia di scomparsa è stata presentata dai familiari della donna.

Il portavoce della procura non ha invece rivelato se il sospettato fosse noto alla polizia.

Per «motivi tattici legati alle indagini» non sono state rese note le informazioni raccolte dalla polizia sul posto né il numero di agenti impegnati nell'operazione.

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