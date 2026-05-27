La proprietà dell'abitazione primaria non graverà più sul calcolo delle rette degli ospiti in casa anziani. La novità è stata comunicata in una nota dal Consiglio di Stato, che ha approvato il nuovo Regolamento in materia.

In Ticino Dal calcolo delle rette per i residenti in casa anziani sarà sgravata la casa di proprietà

In questo modo, si legge nella comunicazione, secondo l'Esecutivo ticinese, il sistema di calcolo sarà più chiaro e allineato alla reale capacità contributiva degli anziani.

La nuova modalità, che sostituisce le direttive in vigore dal 2018, fa riferimento all'ultima notifica di tassazione disponibile, considerando una quota della sostanza e delle eventuali donazioni.

Per la sostanza immobiliare è prevista una franchigia legata all'abitazione primaria.

Per le persone già residenti in casa anziani è prevista una misura transitoria di due anni e qualora il nuovo calcolo comporti un aumento, nel 2026 e nel 2027 continuerà ad applicarsi la retta più favorevole determinata secondo il metodo di calcolo precedente.

Il regolamento, ricorda il Cantone, si applica alle strutture finanziate per l’intera gestione, che rappresentano oltre l’80% delle case per anziani del Ticino.