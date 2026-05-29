Altri tre passi alpini sono stati riaperti dopo la chiusura invernale: si tratta di Furka, Grimsel e Novena, che da venerdì sono nuovamente percorribili.

Dei 77 passi alpini svizzeri, come si legge sul sito del Touring Club Svizzero (TCS), restano al momento chiusi soltanto il passo del Susten (2'234 metri d'altitudine) e quello del Gran San Bernardo (2'469 metri). Già in vista del ponte dell'Ascensione e del weekend di Pentecoste erano stati riaperti diversi valichi, tra cui in particolare il passo del San Gottardo, che è tornato a essere percorribile lo scorso 8 maggio alle 11.00.