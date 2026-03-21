La cabinovia Titlis Xpress. KEYSTONE

È tornata operativa oggi, sabato 21 marzo, la cabinovia Titlis Xpress del comprensorio sciistico di Engelberg tra il lago Trübsee e Stand, teatro dell'incidente mortale di mercoledì. È quanto indica il sito internet degli impianti.

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La funivia era rimasta chiusa fino a nuovo avviso dalle 11.00 di mercoledì, quando una delle cabine si era staccata dal cavo ed era rotolata più volte sul pendio, uccidendo l'unica occupante, una 61enne della regione.

Secondo Garaventa, azienda che ha costruito l'impianto, il distacco è stato provocato da un'«inaspettata forte raffica di vento».

Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI) – la cui inchiesta non è però ancora conclusa – è giunto alla stessa conclusione, a causa delle tracce trovate sul gancio della cabina e su un traliccio, che starebbero a indicare un movimento oltre il normale spazio di percorso della cabina.