La presentazione è avvenuta oggi alla stazione centrale di Zurigo. Keystone

In vista del suo 100esimo anniversario, che verrà festeggiato nel 2030, Ricola lancia un'iniziativa che unisce tradizione e innovazione: il celebre produttore di caramelle alle erbe intende ristrutturare cento fontane e abbeveratoi in tutta la Svizzera.

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Il progetto, che prenderà il via già quest'anno, servirà anche a promuovere una nuova bevanda.

L'iniziativa si ricollega alla cultura elvetica delle fontane, da sempre luoghi di vita comunitaria e simbolo della qualità dell'acqua, ha indicato oggi l'azienda. «Per il centenario, vogliamo regalare alla Svizzera qualcosa che affonda le sue radici nelle tradizioni del nostro paese e che allo stesso tempo guardi al futuro», afferma il CEO Thomas Meier, citato in un comunicato.

Il progetto è stato presentato in concomitanza con il lancio nazionale dei «Ricola Drink Cubes», cubetti per bevande senza zucchero a base di erbe alpine e vitamine. Già introdotto in Austria e Francia l'articolo in questione arriva ora anche sul mercato elvetico.

Il prodotto è stato lanciato oggi alla stazione principale di Zurigo, davanti a un'installazione raffigurante una fontana alpina realizzata dall'atelier zurighese Monster&Drama. Per lo sviluppo e la produzione Ricola ha collaborato con l'azienda austriaca Waterdrop, che produce i cubetti a Ulm (Germania). I cubetti si sciolgono in acqua e ampliano la gamma dell'azienda ben oltre il tradizionale mercato delle caramelle.

Fondata nel 1930 dal pasticcere Emil Richterich, Ricola rimane di proprietà della famiglia fondatrice, giunta alla quarta generazione. L'impresa, che ha un organico di 600 dipendenti e non fornisce cifre sul fatturato, ha sede a Laufen (BL) ed esporta in 45 paesi facendo leva in particolare sulla qualità dei suoi prodotti. Le erbe utilizzate vengono infatti coltivate da circa 100 agricoltori convenzionati secondo le direttive di Bio Suisse e crescono in località accuratamente selezionate nelle Alpi elvetiche. Il nome della società deriva dall'entità «Confiseriefabrik Richterich & Co» creata appunto a Laufen, da cui l'acronimo Ri-Co-La.