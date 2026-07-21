In un panino venduto da Denner sono stati rilevati batteri del genere Listeria, presenti quasi ovunque in natura, come ha annunciato martedì l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV).

Dopo i prodotti Migros e Coop, è il turno di un panino di Denner in cui sono state rilevate tracce di Listeria.

Tracce di questo batterio sono state rilevate anche giovedì scorso in del salmone affumicato venduto presso Coop e Migros. I prodotti sono stati ritirati dalla vendita e l’USAV raccomanda di non consumarli.

Questi tre casi non sono collegati alle recenti ondate di caldo, ma sono da ricondurre agli autocontrolli effettuati dalle aziende e dai cantoni, sottolinea l’USAV, contattato da Keystone-ATS.

«Dimostrano soprattutto che il sistema di controllo funziona, e si tratta di una coincidenza di date».

L'USAV mette tuttavia in guardia la popolazione: «Poiché non si può escludere un rischio per la salute, si raccomanda di non consumare i prodotti in questione».

Che cosa causa la Listeria?

La listeriosi, malattia infettiva causata dal batterio Listeria monocytogenes, si trasmette attraverso gli alimenti e colpisce soprattutto le persone immunodepresse, le donne in gravidanza, i neonati e gli anziani.

Nelle persone con un sistema immunitario integro, l’infezione provoca nella maggior parte dei casi sintomi lievi o addirittura nessuno.

«Le persone immunodepresse possono invece manifestare tutta una serie di sintomi gravi, che in determinate circostanze possono avere esito fatale», osserva l’USAV.

Le tre aziende hanno immediatamente ritirato i prodotti in questione dagli scaffali e disposto un richiamo. L'USAV precisa che solo i prodotti con i numeri di articolo e le date di scadenza indicati sono interessati dagli avvisi.