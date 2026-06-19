Alcune fioriture di cianobatteri sono state rilevate da giovedì 18 giugno nel Lago Maggiore, in particolare nella zona di Muralto. Al momento non si può escludere che anche altri tratti della riva siano interessati dal fenomeno.

Lo ha comunicato il Laboratorio cantonale del Dipartimento della sanità e della socialità, che precisa che il Ticino, in collaborazione con l’Istituto di Scienze della Terra della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI), ha già iniziato gli accertamenti necessari per valutare la natura del fenomeno.

Dai primi esami, si legge nella nota, risulta che la causa di queste fioriture siano i cianobatteri appartenenti al genere Dolichospermum. Le analisi per verificare la presenza di eventuali tossine sono ancora in corso.

Il contatto può causare irritazione o problemi più gravi

Il Laboratorio cantonale ricorda che i cianobatteri possono formare degli ammassi visibili in superficie (note anche come «fioriture»), generalmente di colore verde, azzurro-verde o brunastro. Il contatto diretto con le fioriture può causare irritazioni cutanee.

Oltre a ciò, se in presenza di specifiche tossine, ingerire l'acqua contaminata può provocare disturbi gastrointestinali. Non si escludono anche altri effetti più gravi sulla salute.

Come mi devo comportare?

In primo luogo i bagnanti devono stabilire con un esame visivo dell’acqua se ci possono essere o meno dei pericoli.

Nel caso di una presenza parziale (rischio moderato) di cianobatteri visibili sulla superficie dell’acqua, riconoscibili come striature, macchie o polvere, in genere vicino a riva, il Cantone raccomanda di:

nuotare unicamente in acque limpide (trasparenza maggiore di 1-2 metri);

evitare il contatto con formazioni visibili di cianobatteri (accumuli, striature, macchie, polvere);

lavarsi accuratamente con acqua pulita dopo un eventuale contatto accidentale;

bambini piccoli e persone con pelle sensibile devono rinunciare a bagnarsi;

evitare che cani e altri animali domestici entrino in contatto con l’acqua interessata o la ingeriscano.

Mentre nel caso di una presenza estesa (rischio elevato) di fioriture («tappeti»), riconoscibili con elevata torbidità dell’acqua, vale a dire in acqua ad altezza ginocchia non è possibile vedere i propri piedi), non entrare in acqua.

Attenzione alle indicazioni sulle rive del lago

Il Laboratorio cantonale, che continua a monitorare l'evoluzione della situazione, specifica anche che se si osservassero delle fioriture nelle aree balneabili, saranno poste le adeguate misure informative e di segnalazione nei principali punti di accesso al lago.

Pertanto si invita la popolazione a rispettare le indicazioni esposte sul territorio.

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