Dalla fine di luglio sono state rilevate alcune lievi fioriture di cianobatteri nel bacino sud del Lago Ceresio.

A renderlo noto è il Laboratorio cantonale, che precisa come la situazione sia attualmente sotto controllo, pur avendo intensificato il monitoraggio previsto dal protocollo.

I cianobatteri, infatti, possono spostarsi rapidamente in funzione del vento e delle correnti, facendo sì che le fioriture interessino aree diverse del lago anche nell'arco della stessa giornata, in particolare nelle zone dei golfi.

Per questo motivo sono già stati informati i Comuni interessati e i responsabili delle spiagge organizzate, così da garantire un costante controllo dell'evoluzione del fenomeno.

Il Laboratorio cantonale invita comunque la popolazione a prestare attenzione prima di fare il bagno. È consigliabile verificare sempre le condizioni dell'acqua: un semplice controllo visivo può permettere di individuare eventuali fioriture e di evitare situazioni che potrebbero rappresentare un rischio per la salute dei bagnanti.