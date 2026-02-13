Un nuovo virus colpisce i bovini svizzeri (foto simbolica)
Keystone
Un nuovo virus introdotto in Europa colpisce anche i bovini in Svizzera.
Lo ha confermato oggi a Keystone-ATS l'Istituto di virologia e immunologia (IVI), precisando che si tratta di un ortobunyavirus, del sierogruppo Simbu, finora non meglio caratterizzato, trasmesso dalle zanzare.
Gli animali colpiti mostrano sintomi quali febbre e diarrea. Nelle mucche da latte si registra inoltre un calo della produzione lattiera.
I virus appartenenti a questo gruppo sono diffusi soprattutto in Africa, Asia e Australia.