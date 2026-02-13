Primo giorno di scuola oggi per molti bambini delle Svizzera tedesca. (Foto simbolica)
Keystone
Prende il via oggi il nuovo anno scolastico in nove cantoni della Svizzera tedesca: Argovia, Berna, Basilea Campagna, Basilea Città, Glarona, San Gallo, Soletta, Svitto e Turgovia. Migliaia di bambini affronteranno il loro primo tragitto verso la scuola o l'asilo.
Nel solo territorio germanofono del canton Berna raggiungeranno i banchi 10'250 bambini. Complessivamente, nelle scuole dell'obbligo bernesi sono attesi circa 119'500 alunni, contro i 118'650 dello scorso anno. Nel territorio francofono l'anno scolastico inizierà invece il 17 agosto.
A Basilea Città saranno circa 28'500 i bambini e ragazzi ad affrontare il nuovo anno di apprendimento, tra cui 1'715 alunni nella prima elementare.
In occasione della ripresa delle lezioni, la polizia sarà presente nei vari cantoni lungo i percorsi casa-scuola per supervisionare il tragitto dei bimbi – soprattutto quelli che affronteranno il percorso per la prima volta nella loro vita – e invita gli automobilisti alla massima prudenza.
La campagna nazionale per la sicurezza sul percorso casa-scuola promossa dal Fondo di sicurezza stradale e dal Touring Club Svizzero (TCS) è incentrata sul motto «Guarda – Rallenta – Fermati». I bambini piccoli, sottolineano le autorità, hanno infatti ancora difficoltà a valutare correttamente velocità e distanze e possono reagire in modo imprevedibile.