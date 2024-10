Immagine dimostrativa KEYSTONE

La rucola bio venduta da Migros e Denner in diversi cantoni, fra cui il Ticino, potrebbe essere contaminata da salmonelle. Non si può escludere un pericolo per la salute, afferma l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria invitando a non consumare il prodotto in questione.

SDA

Migros e Denner hanno immediatamente ritirato dalla vendita il vegetale e avviato un richiamo.

Per quanto riguarda Migros, il prodotto «a rischio» è la rucola biologica proveniente dall'Italia in confezione da 100 grammi con il numero di lotto L.394-OAB24-13711-764418 venduta nei negozi Migros di Zurigo, Aare e Ticino.

Per Denner si tratta della Bio Rucola in confezioni di 125 grammi con il numero di lotto 39/02 & 40/01, acquistati nei negozi Denner di Appenzello Esterno, Grigioni, San Gallo, Sciaffusa, Svitto, Turgovia, Ticino, Zugo, Zurigo e Principato del Liechtenstein.

tl, ats