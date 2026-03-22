La polizia zurighese è alla ricerca di eventuali testimoni Keystone

Un 26enne afghano ha riportato gravi lesioni da taglio la notte scorsa nel quartiere Langstrasse di Zurigo in seguito a una rissa che ha coinvolto varie persone. È stato trasportato all'ospedale in condizioni critiche.

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Poco prima delle 4.00, una pattuglia della polizia ha trovato il ferito alla fermata dell'autobus Militär-/Langstrasse. L'uomo presentava una ferita da coltello al torace, ha indicato la polizia comunale zurighese.

Stando alle prime informazioni, intorno alle 3.30 c'è stata una lite tra più persone. Al momento, i dettagli dell'accaduto e i motivi del gesto restano poco chiari. La polizia è alla ricerca di eventuali testimoni.