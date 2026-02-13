Ieri, giovedì, verso le 18:00 è scoppiata una lite tra cinque persone al parco Ciani di Lugano. Lo comunicano il Ministero pubblico e la Polizia cantonale ticinesi.

Durante la lite un 32enne kosovaro domiciliato nel Luganese è stato colpito al viso e ha riportato delle fratture che hanno necessitato il trasporto in ospedale.

Per l'alterco sono stati fermati quattro uomini: un 36enne cittadino iraniano, un 35enne cittadino etiope, un 33enne cittadino albanese, tutti senza fissa dimora, e un 46enne cittadino italiano domiciliato nel Mendrisiotto.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di tentato omicidio, subordinatamente lesioni gravi e lesioni semplici. Le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e le responsabilità sono in corso.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Cantonale e della Polizia Città di Lugano, oltre ai soccorritori della Croce Verde di Lugano.