I risultati, le reazioni e la cronaca della giornata di votazioni federali

I consiglieri federali Karin Keller-Sutter e Albert Roesti reagiscono all'esito delle votazioni odierne. KEYSTONE

Domenica 8 marzo la popolazione svizzera è stata chiamata a esprimersi su ben quattro oggetti in voto. Gli elettori hanno bocciato tutte e tre le iniziative popolari (su SSR, per il fondo climatico e sul denaro contante). Su quest'ultima è stato accolto il controprogetto. È «sì» per la legge federale sull'imposizione individuale.