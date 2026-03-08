I risultati, le reazioni e la cronaca della giornata di votazioni federali

Il nostro live blogI risultati, le reazioni e la cronaca della giornata di votazioni federali
Alessia Moneghini
8.3.2026
Domenica 8 marzo la popolazione svizzera è stata chiamata a esprimersi su ben quattro oggetti in voto. Gli elettori hanno bocciato tutte e tre le iniziative popolari (su SSR, per il fondo climatico e sul denaro contante). Su quest'ultima è stato accolto il controprogetto. È «sì» per la legge federale sull'imposizione individuale.
Domenica 8 marzo i cittadini svizzeri hanno votato quattro oggetti a livello federale.
L'iniziativa sul denaro contante, che chiedeva di iscrivere nella Costituzione elvetica il principio della disponibilità del contante e sancire il franco quale valuta svizzera, è stata respinta con il 54,4% di voti. I Cantoni hanno accolto al 73,4% il controprogetto di Governo e Parlamento.
L'iniziativa SSR, che voleva ridurre il canone radiotelevisivo a 200 franchi (dagli attuali 335), è stata bocciata con il 61,9% di voti.
Respinta anche per l'iniziativa per un fondo per il clima, che chiedeva di destinare più mezzi alla lotto contro il cambiamento climatico, con il 70,7% di voti.
Il 54,2% di «sì» ha accolto la legge federale sull'imposizione individuale, che prevede che in futuro anche le coppie sposate siano sottoposte all'imposizione individuale.
In Ticino l'iniziativa cantonale contro il dumping salariale è stata bocciata dal 56,2% degli elettori.