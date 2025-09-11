TurgoviaRitrovati i campioni biologici prelevati dall'esercito ad Egnach considerati pericolosi
SDA
11.9.2025 - 08:57
I campioni biologici prelevati dall'esercito ieri sera al centro equestre di Egnach (TG) si sono rivelati inoffensivi per la salute. È stato escluso che possano provocare disturbi, ha dichiarato un portavoce questo giovedì mattina.
Keystone-SDA
11.09.2025, 08:57
SDA
Il materiale raccolto si trovava ancora nell'imballaggio originale sigillato, ha spiegato il portavoce dell'esercito Mathias Volken all'agenzia Keystone-ATS.
I campioni – che saranno eliminati – contengono sostanze che in caso di contatto ravvicinato possono potenzialmente provocare diarrea o polmoniti.
I campioni sono stati utilizzati nel quadro di un'esercitazione del battaglione di difesa NBC 10, era stato reso noto ieri sera.
L'esercito non è a conoscenza di casi di malattia.
Anche un veicolo è stato esaminato, poiché si riteneva possibile che un apparecchio a raggi X mobile fosse stato usato in modo improprio, causando un'esposizione alle radiazioni all'interno del mezzo.
Non sono però emerse evidenze in questo senso, ha detto Volken.