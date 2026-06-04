Un'escursionista dispersa dall'inizio di maggio sull'Hardergrat, nell'Oberland bernese, è stata ritrovata morta. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, sono stati rinvenuti i resti di una persona, che è stata poi identificata.

Vista panoramica di una parte del comprensorio di Brienz dove è avvenuta la tragedia. KEYSTONE

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La ventiseienne è stata segnalata come scomparsa il 4 maggio.

Le operazioni di ricerca avviate immediatamente non hanno dato alcun esito, almeno inizialmente.

Il 1° giugno è stato ritrovato un oggetto personale della donna scomparsa nel lago di Brienz, nei pressi di Oberried. Sono quindi state riprese le ricerche, si legge in un comunicato odierno.

Il giorno successivo sono stati rinvenuti dei resti umani nella zona del Louwigraben.

La defunta è una cittadina con doppia cittadinanza libica e tedesca. Voleva fare un'escursione dall'Harder in direzione dell'Augstmatthorn.

Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, la polizia ipotizza che si tratti di un incidente. Sono in corso ulteriori accertamenti.