Incidente in montagna Ritrovati i resti di una donna scomparsa nell'Oberland bernese

Vista panoramica di una parte del comprensorio di Brienz dove è avvenuta la tragedia.

Un'escursionista dispersa dall'inizio di maggio sull'Hardergrat, nell'Oberland bernese, è stata ritrovata morta. Secondo quanto riferito dalla polizia cantonale, sono stati rinvenuti i resti di una persona, che è stata poi identificata.