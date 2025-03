L'UDC sostiene in maggioranza Markus Ritter Keystone

In vista dell'elezione di domani del successore di Viola Amherd in Consiglio federale, la maggioranza del gruppo parlamentare UDC sostiene la candidatura del sangallese Markus Ritter.

Keystone-SDA SDA

Lo ha comunicato il partito in una nota odierna, precisando che rispetta il ticket presentato dal Centro.

Secondo l'UDC, Ritter dimostra la necessaria volontà di leadership per affrontare i problemi del Dipartimento federale della difesa (DDPS) e, in quanto parlamentare di lunga data, conosce bene i processi della Berna federale. In importanti dossier, egli ha inoltre dimostrato di essere in grado di trovare soluzioni e alleanze valide, rileva ancora il partito.

Quest'ultimo coglie l'occasione per elencare alcuni punti fermi ai quali il nuovo consigliere federale è chiamato ad attenersi: in quanto capo del DDPS dovrà ripristinare la sicurezza e la neutralità armata in modo da tenere una guerra lontana dalla Svizzera, proteggere la popolazione e non lasciarsi coinvolgere in conflitti stranieri.

In caso di guerra, la Svizzera ha bisogno di un esercito forte, puntualizza l'UDC, per la quale il ministro della difesa deve essere guidato dal principio di «neutralità e deterrenza», cioè equipaggiare l'esercito invece di avventurarsi nella Nato o «affondare miliardi nel caos dell'asilo».