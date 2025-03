Il consigliere di Stato di Zugo Martin Pfister Keystone

Il gruppo dell'UDC non ha preso alcuna decisione dopo le audizioni dei due candidati ufficiali del Centro al Consiglio federale, Markus Ritter (SG) e Martin Pfister (ZG). I democentristi si riuniranno nuovamente tra una settimana per discutere i prossimi passi.

Keystone-SDA, mp, ats SDA

Secondo l'UDC, il nuovo consigliere federale e futuro capo del Dipartimento della difesa (DDPS) deve attenersi al principio della neutralità e della deterrenza. Tale principio è stato il criterio centrale in base al quale il gruppo parlamentare ha giudicato i due candidati del Centro, si legge in una nota odierna.

Sia Ritter che Pfister hanno risposto a domande sulla sicurezza, la capacità di difesa e la neutralità armata. Nel comunicato, l'UDC si è detta «preoccupata per lo stato deplorevole del DDPS».

L'esercito è «in uno stato pietoso, il materiale e l'equipaggiamento sono disponibili solo in parte e i sistemi d'arma, di supporto e i veicoli esistenti spesso non sono nemmeno operativi».

A ciò si aggiungono le palesi carenze gestionali della responsabile uscente del DDPS, Viola Amherd. Il recente scandalo Ruag è solo la punta dell'iceberg.

Invece di concentrarsi sull'equipaggiamento e sulla capacità di difesa dell'esercito, «la signora Amherd ha preferito occuparsi delle questioni di genere all'interno dell'esercito». Secondo l'UDC, con il suo desiderio di aderire alla NATO, rischia inoltre di trascinare la Svizzera in conflitti esteri.

Pfister: «convinto di ottenere voti anche da UDC»

Dal canto suo, Pfister ha dichiarato ai media al termine della sua audizione davanti ai democentristi di essere convinto di poter contare anche su voti del gruppo più numeroso in Parlamento.

All'agenzia Keystone-ATS, Pfister ha precisato che «mi sono state poste svariate domande, anche molto precise, soprattutto sul ruolo della Svizzera a livello internazionale», ha dichiarato Pfister al termine dell'audizione. «Ho risposto a tutte le domande», ma «dovete chiedere all'UDC se ho guadagnato punti».

Il suo rivale Ritter è dato per favorito per ricevere voti dal principale gruppo parlamentare, vista la sua funzione di presidente dell'Unione svizzera dei contadini e la sua rete di contatti in Parlamento.