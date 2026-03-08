Rösti: «La SSR dovrà concentrarsi sull'informazione» - Keller-Sutter: «È abolita la penalizzazione del matrimonio»

Il consigliere federale Albert Roesti commenta i risultati delle votazioni federali di domenica 8 marzo 2026 a Berna. KEYSTONE/Peter Schneider

Nella tradizionale conferenza stampa, il Consiglio federale - nelle vesti dei consiglieri Albert Rösti e Karin Kelle-Sutter, ha commentato l'esito delle votazioni federali dell'8 marzo.

Iniziativa SSR

Un consigliere federale Albert Rösti più che soddisfatto dell'esito negativo dell'iniziativa popolare «200 franchi bastano! (Iniziativa SSR)», con popolo e Cantoni che hanno seguito in toto le indicazioni dell'esecutivo. Ora, occorre continuare con la nuova concessione.

Nella tradizionale conferenza stampa dopo le votazioni, Rösti si è presentato per commentare il netto «no» (quasi il 62%) all'iniziativa, affermando che i votanti hanno ascoltato le raccomandazioni di Governo e Parlamento.

In particolare, secondo il ministro delle comunicazioni, ha giocato un ruolo il controprogetto all'iniziativa SSR proposto dal Consiglio federale: l'esecutivo ha infatti già deciso di ridurre il canone per le economie domestiche nel 2027 da 335 a 312 franchi e nel 2029 a 300 franchi. Dal 2027 inoltre circa altre 65'000 imprese non dovranno più pagare la tassa.

Il consigliere federale ha detto ai media di voler tenere conto anche delle voci favorevoli all'iniziativa. Queste «devono essere prese sul serio. I temi dell'equilibrio e dell'imparzialità dell'offerta [della SSR] hanno occupato un posto importante nel dibattito», ha dichiarato.

Rösti pronto a seguire le discussioni sulla nuova concessione

Il rifiuto del testo non deve impedirci di pensare all'evoluzione della SSR, ha continuato Rösti, che si è detto pronto a proseguire le discussioni sulla nuova concessione, nella quale lo sport e l'intrattenimento saranno ridimensionati, mentre nell'offerta rimarranno ben presenti l'informazione, la formazione e la cultura. In particolare, la SSR dovrà proporre quegli sport che i media privati non potranno diffondere.

Inoltre, Rösti ha ribadito che la riduzione del budget (-17%) già avviata dalla SSR con il progetto «Enavant», oltre a un ridimensionamento di alcuni settori, porterà a un risparmio nel personale di circa 900 impieghi.

Iniziativa per un fondo per il clima

Bocciando l'iniziativa per un fondo per il clima, i votanti hanno confermato la politica del Consiglio federale. Lo ha affermato il ministro dell'ambiente Rösti, prima di aggiungere che l'esecutivo proseguirà su questa strada ed elencare le leggi che popolo e parlamento hanno adottato negli ultimi quattro anni in ambito ambientale.

«Si tratta della legge sul clima e l'innovazione, quella su un approvvigionamento elettrico sicuro con le energie rinnovabili, della revisione della legge sul CO2 e la legge sulla protezione dell'ambiente che mira a rafforzare l'economia circolare e a ridurre le emissioni», ha precisato.

«La Svizzera da sola non può influenzare il cambiamento climatico, c'è bisogno di tutti i paesi», ha sostenuto Rösti, puntando il dito in particolare su chi produce più emissioni, come Cina, Stati Uniti, India, Arabia Saudita. La ultima COP ha però mostrato le difficoltà attuali di unire le forze, ha aggiunto.

Per questo è ancora più importante che la Svizzera si faccia forte con le sue misure e innovazioni anche al di fuori dei suoi confini, ha rilevato, prima di concludere dicendo che «la nostra politica attuale di riduzione di gas a effetto serra è efficace».

Legge federale sull'imposizione individuale

Commentando il «sì» all'imposizione individuale, la consigliera federale Karin Keller-Sutter ha ricordato in conferenza stampa che la grande maggioranza dei cittadini pagherà meno o lo stesso importo di imposte rispetto a oggi, mentre una minoranza subirà un certo aumento del carico fiscale.

Rispondendo a una domanda, ha poi evocato l'iniziativa popolare del Centro, che mira anch'essa a eliminare la penalizzazione fiscale del matrimonio.

Se questa dovesse essere accettata in votazione «sarebbe problematico», in quanto la proposta del Centro esclude l'imposizione individuale come soluzione, ha sottolineato la ministra delle finanze. «Sarebbe quindi molto difficile applicare entrambe le cose contemporaneamente».

Alla domanda se l'ipotetico articolo costituzionale avrebbe più peso rispetto alla legge, Keller-Sutter ha risposto che «bisognerà esaminare la questione, non è del tutto chiaro come si debba procedere».

La ministra delle finanze ha poi ricordato la posizione del Consiglio federale, contraria all'iniziativa del Centro: «lo stato civile non deve figurare nella Costituzione come base del diritto fiscale», ha sostenuto.

Iniziativa «Il denaro contante è libertà» e controprogetto diretto

Con la decisione odierna sul denaro contante c'è chiarezza riguardo al quadro costituzionale: lo ha detto la consigliera federale Karin Keller-Sutter commentando l'approvazione del controprogetto indiretto all'iniziativa lanciata sul tema.

«Per la popolazione e l'economia nella vita quotidiana non cambia però nulla», ha aggiunto la 62enne. «Non vi sono costi supplementari per la Confederazione o i cantoni», ha puntualizzato la responsabile del Dipartimento federale delle finanze (DFF).

«Il denaro contante continua peraltro ad avere una grande importanza», ha chiosato l'esponente del PLR. «Anche se oggi viene usato di meno, rimane un mezzo di pagamento importante».

E con la decisione odierna rimane immutato il quadro istituzionale dell'approvvigionamento di monete e banconote, che rimane di competenza della Banca nazionale svizzera (BNS), ha concluso.