Il consigliere federale Albert Rösti vuole rendere più costosa la guida delle auto elettriche. KEYSTONE

Le auto elettriche sono in piena espansione, ma è proprio questo che mette in difficoltà il fondo per le strade nazionali. Il ministro dell'energia Albert Rösti vuole quindi far pagare ai conducenti di macchine elettriche una nuova tassa.

Il Consiglio federale sta lavorando a una nuova tassa per le auto elettriche. Il ministro dell'energia Albert Rösti vuole utilizzarla per riorganizzare il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato (FOSTRA), come riportato dall'«Aargauer Zeitung».

Al momento il fondo è finanziato principalmente dai prelievi sulla benzina e sul diesel. Dato che i veicoli elettrici non pagano queste tasse, c'è la possibilità di un deficit di un miliardo di franchi entro il 2028. Le riserve sono già diminuite per la prima volta, passando da 3,83 a 3,67 miliardi.

Dall'inizio del 2024, gli acquirenti di macchine elettriche come Tesla o Audi pagano già tasse d'importazione simili a quelle delle auto a benzina. Ma non basta. Il Governo intende ora aprire una consultazione a metà settembre.

Gli automobilisti dovrebbero installare dei contatori

La tassa sarà introdotta nel 2030. Sono in discussione due modelli: o gli automobilisti segnaleranno da soli il loro chilometraggio, o verranno installati contatori tecnici per registrare il consumo di elettricità.

La predecessora di Rösti, Doris Leuthard, aveva una Tesla come limousine del Consiglio federale. KEYSTONE

Entrambe le opzioni sollevano interrogativi. Nel caso dell'autodichiarazione, non è chiaro come vengano presi in considerazione i viaggi all'estero o il traffico di transito.

Nel caso dei contatori tecnici, si pone il problema di come integrare le stazioni di ricarica private. Si teme inoltre che la tassa introduca all'insaputa un sistema di pedaggio.

I cittadini dovrebbero votare

Una cifra che sta già circolando in Parlamento è particolarmente criticata: sei franchi per 100 chilometri. Questa cifra corrisponderebbe a circa 35 centesimi per chilowattora e potrebbe equiparare le auto elettriche alle auto a benzina in termini di tasse.

L'associazione Auto Schweiz mette in guardia da questa eventualità. Il suo direttore Thomas Rücker ha dichiarato al quotidiano argoviese che una simile tassa arriverebbe troppo presto: «Se l'equiparazione fiscale tra e-car e auto a benzina viene introdotta prematuramente, la delicata piantina della mobilità elettrica potrebbe morire rapidamente».

In effetti, le e-car sono ancora una minoranza nonostante l'aumento delle nuove immatricolazioni: la loro quota sul parco auto totale è solo del 4,2%. Rücker chiede quindi un modello graduale che colleghi l'aliquota fiscale alla quota di mercato.

Politici come il consigliere nazionale del PLR Christian Wasserfallen, invece, spingono a prendere una decisione velocemente. Rösti ha bisogno di una modifica costituzionale per l'imposta e quindi per i cittadini.

Le nuove tasse avranno vita difficile alle urne, soprattutto se un numero maggiore di elettori guida auto elettriche. Il fattore decisivo sarà se il Consiglio federale troverà il momento giusto per la votazione.