L'ammissione Rösti: «Probabilmente la Svizzera mancherà gli obiettivi climatici per il 2030»

Sarà difficile per la Svizzera raggiungere l'obiettivo climatico fissato per il 2030: è quanto ha riconosciuto il consigliere federale Albert Rösti responsabile del dipartimento dell'ambiente in un'intervista pubblicata oggi da Le Temps.